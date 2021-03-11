台南、高雄頻傳槍擊案　陳家欽下令：系統性掃蕩黑道幫派、非法槍械

記者楊蕓／台北報導

台南、高雄近期接連發生街頭槍擊事件，引發民眾對於南部治安的疑慮，警政署長陳家欽11日在立法院表示，治安要長期整體觀察，不能因個案就認為台灣治安不好，否認警方的努力。為宣示守護治安決心，陳家欽也透露警政署將針對黑道幫派份子、非法槍械，進行系統性掃蕩，隱藏在幕後的黑道也會一個一個抓。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會邀請內政部長業務報告並備質詢，徐國勇會前受訪時針對高雄、台南治安問題表示，台灣治安一向都很好，在全世界評比都很好，大家三更半夜出門也不會有什麼疑慮，當然對於每個治安事件都很遺憾，警方也很重視。

被問到如果再發生重大案件是否有人因此丟烏紗帽，徐國勇說，「一切依規定辦理」，至於何時會親自下南部坐鎮，徐則說，「我常常去南部，最近去高雄好幾次，只是沒告訴你們。」

另外，陳家欽表示，治安就是長治久安，應該要長期整體觀察，針對個案，台南市、高雄市同仁也都努力逮捕嫌犯，「但我們不能因為發生個案就認為台灣治安不好，也否定了同仁的努力。」

陳家欽說，現在台灣治安是所有警察同仁一點一滴努力才能維持穩定，警方會更努力保護台灣民眾。他也透露，刑事局已經召開掃黑成果會議，未來對於黑道幫派份子、非法槍械會做系統性掃蕩，隱藏在幕後的黑道也會一個一個抓，我們會盡全力讓國人感到台灣是安全的居住環境。

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