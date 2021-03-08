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高雄2死槍擊案太震撼　警局長喊肅槍！5小時後宣布破獲改槍工場

記者吳奕靖／高雄報導　

高雄市大樹區發生槍擊案件，方姓男子槍殺2名前妻友人，消息傳出讓網友忍不住酸：「高雄市只要拿健保卡就能領槍」，而高雄市警察局長黃明昭在方男落網記者會上喊話：肅槍！話才剛講完，三民二分局就宣布破獲改造槍械工場。

▲高雄市警察局長黃明昭喊肅槍！三民二分局開破槍械改造工廠記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭喊肅槍！三民二分局開破槍械改造工廠記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

三民二分局接獲線報指稱，綽號「傑仔」之犯嫌在高雄市區改造槍械，經多日跟監埋蒐證得知林姓主嫌形跡可疑涉嫌重大，以高雄市前金區一間按摩店當掩護，做為槍械改造工廠據點，警方遂向高雄地方檢察署、地方法院聲請搜索票。由於情報顯示林嫌火力強大，警方7日收網時不敢大意，等到犯嫌女友外出返回之際，趁機進入搜索，一舉破獲改造槍枝工廠案件。

▲高雄市警察局長黃明昭喊肅槍！三民二分局開破槍械改造工廠記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長黃明昭喊肅槍！三民二分局開破槍械改造工廠記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方起獲改造手槍5枝(仿製義大利貝瑞塔92FS型手槍2枝、仿製奧地利克拉克19FS型手槍1枝、操作槍2枝)、改造衝鋒手槍1枝(土耳其ZORAKI 925型)以及子彈91發、改造槍工具一批、二級毒品安非他命8.34公克以及吸食器一批。據了解，林姓嫌犯只有高中畢業，他供稱改造槍械技術是自己在網路學習，單純好玩並沒有販賣，警方當然不信他的說詞，將會向上追查。

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