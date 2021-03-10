全國大掃黑遭質疑「只抓小咖」　陳家欽：只要犯法警察都會抓

▲警政署長陳家欽強調，幫派成員犯法警察都會抓，不分幫派職位身分大小，這樣才能防微杜漸。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

高檢署檢察長邢泰釗與警政署長陳家欽10日召開全國大掃黑記者會，席間媒體質疑台灣南部槍擊案氾濫引發民眾恐慌「好像只剩我沒槍」，詢問陳對於南部槍擊案頻傳看法；陳家欽表示，警方對於非法槍械問題相當重視，全國警方對非法黑槍每月查獲量近百隻，查緝量能很高，光是這次3到10日的掃黑行動就已查獲26支非法槍枝。

陳家欽表示，警政署去年積極爭取修正槍砲彈藥刀械管制條例，持有非法槍械者可處5年以上有期徒刑，警方將持續取締黑槍，也建議檢察官給予警方支持，聲押持有黑槍者，而且法案修正過後，持有槍械者將可處5年以上有期徒刑，希望透過司法嚴懲、杜絕黑槍存在。

另外媒體質疑警方掃黑行動都是「抓小咖」，是否淪為作秀行動？陳家欽解釋，掃黑並非作秀，不論歹徒在幫派中地位高低，只要犯案對社會造成危害，就會追查逮捕，不論是幫派成員、首惡、核心幹部、只要犯法警方都會抓。

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