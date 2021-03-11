36天暴瘦25公斤！機師迫降亞馬遜雨林奇蹟生還　靠鳥蛋充飢求生

▲巴西機師賽那在飛機失事前，是體態健壯、身形飽滿的機師。（圖／翻攝自推特「@PauloSilva1955」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名機長1月駕駛一架輕型飛機，中途遇上機件故障意外，緊急迫降在廣袤的亞馬遜雨林中，事後搜救人員入林尋找卻始終一無所獲，最後只能放棄搜救。然而經過36天後，林中走出一名面容清瘦、頭髮蓬亂的男子，他正是失事飛機上的機長，靠著自己的意志和求生能力，成功逃出生天。

綜合外電報導，機長賽那（Antonio 'Toninho' Sena）今年在他36歲生日的兩天後，1月28日駕駛「Cessna 210」輕型飛機，從巴西北部亞馬遜河北岸的阿倫克爾（Alenquer）起飛，但中途卻遇到引擎失效被迫緊急降落，從此消失在亞馬遜雨林中。

▼清瘦的賽那與一群救命恩人堅果農合照，隨後搭乘直升機回到家人懷抱中。（圖／翻攝自推特「@PauloSilva1955」）

36天後一群正用電鋸在雨林某處砍樹並採集堅果的農人，遇見一名脫水、虛弱且身上有多處皮肉傷的男子，並點燃了篝火，為搜救隊標出位置以便救援。3月6日搜救隊抵達後確認男子身分，正是在1月28失蹤的賽那，此時的他已經不如年初那般健壯，流失了一大部分的體重。

賽那很快和家人團聚，並在醫院簡短接受當地媒體的訪問。他說失事之後坐在飛機殘骸附近等待救援，卻幾次看到搜救飛機從頭頂飛過，直到他確定沒人發現他後才決定自己想辦法脫困。期間他採集野果和鳥蛋充飢，同時得提防四周危險，之後聽到小河對岸傳出電鋸聲和人聲，他才拚了命渡河求救。

O piloto Antônio Sena, o "Toninho", foi resgatado com vida hoje (6), 36 dias depois que o avião que ele pilotava caiu durante um voo para Almeirim. Uma equipe do Graesp o avistou em uma área de mata fechada entre os municípios de Alenquer e Prainha. #graesp #resgate #piloto pic.twitter.com/RgSPe2dh8j — Rede Brasil Amazônia (@RBATVBelem) March 6, 2021

檢查結果賽斯瘦了整整25公斤，手臂已經沒辦法充滿整個衣袖，不過身上除了幾處皮肉擦傷以外，健康狀況上算良好。他說支撐他求生意志的就只有家人，而願意分他食物拯救他的堅果農，他致上無上感謝，「他們都是大好人。」