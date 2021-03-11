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社會 社會焦點 保障人權

社子島惡火！孫子剛出門房子就深陷火海　趕回驚見87歲阿公「已成焦屍」

▲▼社子惡火，老翁慘燒成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消發現房子已陷入火海，同時有人受困其中，立即拉起水線入內救災。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市士林區11日凌晨0時許，延平北路九段一間平房突然冒出大火，屋內老翁因行動不便，逃生不及當場慘被燒成焦屍。警消獲報趕抵，鋪設水線入內救災，同時通知老翁孫子到場，見到阿公慘死，不敢置信才剛出門竟然會發生這種事。警消火場調查人員已在場拍照採證，粗估總燃燒面積約60平方公尺，確切起火原因有待後續調查釐清。

據了解，李姓老翁（87歲）平日獨居，其年約20歲的孫子前陣子才搬來與他同居，不料孫子才剛出門，李翁所住的房子就突然發生火警，火勢一發不可收拾，熊熊大火就從屋內竄出，附近住戶發現紛紛拿出滅火器協助救火，但火勢實在太大，只得打電話報警求救。

▲▼社子惡火，老翁慘燒成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼社子惡火，老翁慘燒成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消鋪設多條水線入屋灌救。（圖／記者游宗樺攝）

鄰居表示，事發前聽到起火戶有玻璃摔破的聲音，還有人大喊老翁孫子的名字，不久房子就開始燒起來，想上前救援卻因為火太大只好作罷。警消到場後發現有人受困，立即布設水線入屋灌救，在客廳地面找到已明顯死亡的李翁。

▲▼社子惡火，老翁慘燒成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼社子惡火，老翁慘燒成焦屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消將李翁移置屋外，並在現場進行拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第四大隊副大隊長陳勇安表示，該棟建物為2層樓建築，李翁平日住在1樓客廳中，事發時疑因行動不便，導致走避不及被火焚身，警消布設水線入屋後發現已燒成焦屍。警消已與死者孫子聯繫，了解相關案情，粗估總燃燒面積約60平方公尺，確切起火原因有待火場調查進一步釐清。

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