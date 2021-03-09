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快訊／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！追起火點

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市駁二特區本東倉庫商店發生火警，歷經2個多小時終於撲滅，9日上午9點左右火調人員已經抵達現場，要進一步追查火災發生原因，目前並沒有排除縱火的可能，而高雄市副市長史哲也通知，將在9點45分前往勘災。

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

9日凌晨1點多，消防局接獲民眾報案在鹽埕區光榮街駁二藝術村，一棟倉庫冒出濃煙，消防隊到達現場時，先發現濃煙從倉庫四周冒出，消防隊員拿出破壞器材要將鐵門割開，但是鐵門打開後卻發現無法進入屋內，消防隊員只好繞過去後面破壞鐵門。

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

消防隊員連破三道鐵門卻無法順利進入尋找火點，這時候倉庫另一邊已經冒出火勢，同時間風勢很大再加上火勢竄出，不到幾分鐘整個倉庫全面起火燃燒，夾雜著爆裂聲，整個倉庫陷入火海，消防隊員拉水線全面灌救，但倉庫火勢越來越大，消防隊員一面拉水線灌救，一面防護就怕火勢延燒到隔壁民宅，消防局總共派出14個分隊上百名警義消火勢在二個小時內全面控制。

雖然無人傷亡，但是倉庫內都是木材建築物，還加上倉庫內有些是賣文創產品的攤位，讓幾位倉庫裡擺攤的業者到達時不相信自己的眼睛，起火原因正由火調科調查。

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警 。（圖／記者吳世龍攝）

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