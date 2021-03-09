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社會 社會焦點 保障人權

高雄駁二本東倉庫全毀起火原因曝　史哲嘆：保全來早一點就好了

▲史哲勘查駁二倉庫火警 。（圖／記者吳世龍攝）

▲史哲勘查駁二倉庫火警 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市駁二特區本東倉庫商店發生火警，9日上午9點左右火調人員已經抵達現場，初步火調結果出爐為「非人為縱火」。

駁二特區本東倉庫發生火警，引發社會關注，高雄市副市長史哲抵達現場勘查，同時表示：「會全力協助業者以及修復，駁二藝術特區一共有25個倉庫，燒毀的自由車倉庫，目前有本東倉庫租賃使用，倉庫內目前的展場部分，剛好正在換檔中，沒有沒有任何文物受創。」

同時他也透露消防局人員初步匯報，指出人為縱火的可能性不大，因為今天凌晨已達火場時，倉庫鐵門深鎖，但如果第一時間保全人員到場協助開啟鐵捲門，可以爭取更多時間來撲滅火勢。回顧整起火警，發生時間是在凌晨1點，當時消防隊員因為無法進入，所以只好連破三道鐵門卻無法順利進入尋找火點，這時候倉庫另一邊已經冒出火勢，同時間風勢很大再加上火勢竄出，不到幾分鐘整個倉庫全面起火燃燒，夾雜著爆裂聲，整個倉庫陷入火海。

▲史哲勘查駁二倉庫火警 。（圖／記者吳世龍攝）

▲史哲勘查駁二倉庫火警 。（圖／記者吳世龍攝）

消防隊員拉水線全面灌救，但倉庫火勢越來越大，消防隊員一面拉水線灌救，一面防護就怕火勢延燒到隔壁民宅，消防局總共派出14個分隊上百名警義消火勢在二個小時內全面控制。

▲史哲勘查駁二倉庫火警 。（圖／記者吳世龍攝）

▲史哲勘查駁二倉庫火警 。（圖／記者吳世龍攝）

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