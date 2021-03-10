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競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬　科技董座：我很想和解...

記者黃宥寧／台北報導

張姓華航副機師2019年7月間駕車失控衝出國道一號重慶北路匝道護欄，撞進邊坡樹叢，車輛當場斷成兩截，人當場慘死。檢方事後查出，是張男是與BMW馮男競速釀禍。馮男依妨害公眾往來致人於死罪10日判處4年有期徒刑。馮男接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，他真的很有誠意想和解，並3度寫信致歉，但張姓父母對他求償1億780萬6355元，他也將提上訴。

張姓副機師（時年30歲）2019年7月6日清晨6時許，駕駛著A3奧迪車行經國道一號南下路段，準備到機場執行飛行任務，期間與一名素不相識駕駛著BMWZ4的馮姓男子競速，馮男與張姓副機師一內一外同時超越一輛半聯結車後，馮男突然從內道秒切出外道，過程中也未打方向燈，張男發現車道遭斷，趕緊煞車閃避，仍不幸在重慶北路交流道附近失控衝出護欄撞樹慘死仍發生慘劇。

馮男接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，他承認過失致死，並強調自己真的相當有誠意想與對方和解，只是對方父母拒絕與他「開門協商」，導致這個門小到讓他沒路走。他甚至邊講邊哽咽表示，自己寫了3次信給對方父母，但始終得不到回應，他真的不知道可以怎麼做。

經查張男駕車自東湖交流道進入高速公路，於清晨6時3分6秒行經南向18.2公里處ETC 門架及6時6分36秒行經南向24.8公里ETC門架，所駕駛車輛經區域行速換算平均為110.52公里，行經南向24.8公里處ETC門架時，由門架雷射測得行車時速為200公里；並根據證人鄭男駕駛聯結車行車紀錄器畫面可見張男駕駛車輛從南向24.2公里處起到南向25.2公里事故發生處止，雖緊跟在馮男車輛後方，始終無法超越馮男車輛，因此推認馮男車速應大於或等於張男車速，明顯超越速限行駛事實。

馮男對於判決結果他表示自己真的相當委屈，並說出3點自己委屈的地方。一、當初真的沒有見到張男在後方，他專注在前方車狀，並未特別注意到後方車輛，根本不知道張男駕車行駛在後；二、想和解，但對方不願與他好好談和解，也表示或許他們不想要錢，只希望他被關很久；三、有種以刑逼民的感覺，真的相當委屈，他也無奈表示「無論輕判重判，他都會面對都會想和解」

馮男最後淡淡說「有委屈，就努力到最後」刑事判決他還會再上訴，對於張姓父母對他提起刑事附帶民事求償，共1億780萬6355元，包含喪葬費、扶養費及張父、張母各自求償精神撫慰金5000萬元。對於這件意外他真的很傷心也很難過，更希望可以做到讓張父、張母原諒他。

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