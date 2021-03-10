內埔警好「客」氣！客家庄客語宣導交通＋治安…親切又熱絡

▲內埔警分局在萬巒鄉萬和村社區活動中心，以客語宣導交安及治安，讓鄉親感到很親切 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局萬巒所結合轄內長青活動中心，深入客庄舉辦社區治安會談，員警入境隨俗，特別用客語說明轄內治安、交通及反詐騙等宣導，讓鄉親們感到很親切，場面熱絡。

為傾聽鄉親聲音，內埔警分局推動「治安社區化」理念，每月皆會舉辦治安座談會，8日早上在萬巒鄉萬和村社區活動中心舉行，吸引約有50名在地客家長者參與。

萬巒所所長許正琦首先就轄區交通及治安特性向各位鄉親報告，另由於萬巒地區乃客家庄；副所長馮煥山特別以客家方言，針對交通安全觀念、易肇事時段及路段等方面進行宣導，提醒鄉親多加注意。

另外在犯罪預防部分，偵查隊警員涂育菁也全程以客語的方式，針對時下防詐騙手法及反毒觀念加強宣導，過程中社區理事長及鄉親也針對交通及治安提出相關建言，警方也針對相關問題即時回應，場面熱絡。

分局長蔡耀順表示，未來分局執行重點仍持續在「治安平穩」、「交通順暢」以及「民眾安心」等三大方面，實踐五掃二打治安策略，並積極關懷八大族群；期許能有效運用社會資源，建構社區警政網路，共同維護社區安寧。

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