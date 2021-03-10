「不要靠近」刀客拒救　潮州女警對峙...他「突然發作」危機秒解

▲潮州警分局光華派出警員蔡宛玲、劉振光、交通小隊警員孫至嫻成功阻止蔡男自戕 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓男子因精神不佳，揚言輕生，不准家人及警方接近，警方經柔性勸導並利用他氣喘發作之際，趁機奪下他手上刀子，將他戒護送醫，家屬十分感激。

▲▼蔡男與警對峙、戒護就醫。

潮州警分局光華派出警員蔡宛玲、劉振光、交通小隊警員孫至嫻執行日前執行巡邏勤務，接獲潮州鎮某路有男子企圖持刀自傷，需警方到場處理。

3員現到，並通知消防局派員協助救護，發現蔡姓男子因長期精神不佳，突然情緒失控，手持刀械揚言輕生。警方會同其女入內查看，蔡男手持刀械揮舞，並揚言警方及家人再靠近就要自傷等語，之後蔡男隨即搭電梯至地下停車場欲騎乘腳踏車離家出走。

警方立即通知大樓管理員將停車場大門關閉，他遂坐在腳踏車上，並將刀靠近胸口與警方對峙，孫員因曾任該區勤區員警、認識蔡男，見狀便以柔性勸阻他勿輕生，並持續關心安撫他，蔡員、劉員2員發現他剛好哮喘症發作，丟棄刀械之際，趕緊上前控制其行動，隨後協助救護人員戒護他就醫。

分局長黃國源呼籲民眾人生有許多不如意，警方除盡力防止憾事發生外，家中若有親友情緒不穩者，應盡心關懷，畢竟生命可貴無價，無法重新再來，自殺不能解決問題，應當珍重生命。

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