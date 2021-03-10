龍貓隧道吸睛...大學生糗掉iPhone！警定位尋回他謝恩：永難忘

▲里港分局鹽埔分駐所警員許勝銘利用手機定位系統，幫林姓大學生找回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林姓大學生上學返家途中，手機掉落，由於內有重要資料，遍尋不著下相當著急，求助屏東縣里港警分局，警方利用手機定位功能，追出手機位置並立即尋回。林姓大學生表示，這種失而復得的感受，讓他一輩子都忘不了，並向警方說「謝謝你們，有你們真好」。

▲找回手機。

日前中午12時許1名林姓大學生報案，稱在鹽埔堤防的龍貓隧道遺失手機，里港分局鹽埔分駐所警員許勝銘獲報後，立即趕赴現場，由於其手機內存有重要聯絡資料，讓他顯露驚慌，警方仔細詢問沿途行經路線、手機顏色及特徵後，開始協助尋找。

經了解，該林姓大學生當天係要返回學校途中，經過該處時，驚覺隨身攜帶的手機竟然不見了，四處找尋未果；經許員仔細了解，得知遺失的手機有設有定位追蹤功能，便立即以科技定位，查詢遺落位置地圖，果然在龍貓隧道不遠處的堤防水泥地面上找到，並經確認資料無誤，交由失主領回，讓他一再道謝。

分局分局長楊龍祥表示，分駐(派出)所同仁經常接獲民眾遺失手機案件，提醒同仁可向此案例學習，善用科技設備，協助民眾儘速尋獲，在此也呼籲民眾，盡量別將手機放置於後方口袋或較淺的袋子內，避免容易掉落，另外若有拾獲手機也不應占為己有，應交至就近警察機關協尋，以免因侵占他人遺失物而誤觸法網。

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