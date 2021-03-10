東港警分局長上電台宣導「五掃二打」　Call in互動熱絡

▲東港警分局分局長林文煜（左起）率偵查隊長石加宏、交通組巡官謝東穎，接受警廣主持人楊靜專訪 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局分局長林文煜9日下午14時30分，率偵查隊長石加宏、交通組巡官謝東穎等人，接受警察廣播電台高雄台主持人楊靜「天天931」採訪，介紹轄內6鄉鎮特色、旅遊景點、治安交通概況，並針對防竊、打詐、交通及為民服務等策略提出看法與因應對策，獲得廣大聽眾熱烈回響。

分局長林文煜表示，遵循縣長潘孟安「安居樂業」及警察局長李文章「專業、科技、紀律、服務、團隊」的理念，在治安維護方面積極推動五掃二打「掃黑、掃槍、掃毒、掃黃、掃賭、打詐及打竊」策略，秉持犯罪零容忍態度，執行各項專案查緝工作。

交通方面以「不塞車、少事故及減傷亡」為方針，並重視兒少、婦幼及失蹤協尋等八大關懷案件。



偵查隊長石加宏則舉轄內1名逾7旬李姓鄉親，接獲詐騙集團假冒檢察官及警察來電，成功阻詐保住69萬餘元老本為例，表示阻詐也是打擊詐欺工作一環，警方利用各種機會進行宣導，也提醒青少年不要淪為詐騙集團的車手、人頭帳戶；家長也要多留意。

交通組巡官謝東穎針對交通事故防制，依循「交通3E政策」著手改善，於轄內的交通現況以執法、安全宣導雙管齊下對策，達到「不塞車、少事故、減傷亡」願景。

最後開放線上Call in互動，進行有獎徵答，加深聽眾對東港分局在治安、交通維護工作與犯罪預防、交通安全觀念印象，反應相當熱絡。

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