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她下體留精離奇絞死！遭帥男「開直播虐打」影片曝　發出地獄慘叫

▲▼奧波拉特（GökhanÖzbolat）虐打直播片曝光。（圖／翻攝自YouTube／Trend Medya）

▲奧波拉特（GökhanÖzbolat）虐打影片曝光，下手相當心狠手辣。（圖／翻攝自YouTube／Trend Medya）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其21歲女子卡琪兒（AleynaÇakır）先前離奇死亡，驗屍報告顯示，她下體殘留的精液與男友烏貢（Umitcan Uygun）的DNA相符，烏貢也因此被列為嫌疑人。然而，一段卡琪兒曾遭烏貢友人奧波拉特（GökhanÖzbolat）虐打的影片最近在網路上瘋傳，許多網友懷疑卡琪兒的死，與奧波拉特也脫不了關係。

▲▼卡琪兒（Aleyna Çakır）與男友烏貢（Umitcan Uygun），以及烏貢好友奧波拉特施暴畫面。（圖／翻攝自推特／clicksendromu）

▲卡琪兒（Aleyna Çakır）與男友烏貢（Umitcan Uygun）。（圖／翻攝自推特）

據土耳其媒體《evrensel》與《俄羅斯衛星通訊社》報導，21歲的卡琪兒6月3日被發現在首都安卡拉凱其歐倫市（Keçiören）的家中離奇死亡，因為脖子上有明顯勒痕，警方最初朝自殺方向偵辦，但後來驗屍報告卻顯示，卡琪兒陰道中殘留精液與指甲組織，且與男友烏貢的DNA吻合，他也因此被列為嫌疑人。烏貢透過律師聲明，事發當天他並未與卡琪兒見面，甚至沒有到過她家。

▲▼卡琪兒面容姣好，卻於2020年6月離奇死亡。（圖／翻攝自推特）

▲卡琪兒面容姣好，卻不幸於2020年6月離奇死亡。（圖／翻攝自推特）

然而，正當檢方持續調查案情之際，2段認為是卡琪兒先前遭到虐待、毆打的直播片段在網路上瘋傳，影片中施暴的男子是烏貢好友奧波拉特，他在卡琪兒離奇死亡沒多久後，就因為吸毒被捕入獄而逃過一切風波。曝光的影片中可見，奧波拉特對著手腳蜷縮的卡琪兒揮拳狂踹，只見她不斷哀嚎求救，奧波拉特下手卻越來越重。

▲▼奧波拉特（GökhanÖzbolat）施暴影片曝光。（圖／翻攝自Facebook／GökhanÖzbolat）

▲▼奧波拉特是烏貢的好友，先前曾開直播對一名女子施暴，據稱，躺在地上的就是卡琪兒。（上圖／翻攝自Facebook／GökhanÖzbolat；下圖／翻攝自推特／clicksendromu）

▲▼卡琪兒（Aleyna Çakır）與男友烏貢（Umitcan Uygun），以及烏貢好友奧波拉特施暴畫面。（圖／翻攝自推特／clicksendromu）

另一段影片中，卡琪兒趴倒在地並以雙手護頭，但頭部仍然遭奧波拉特持續毆打，還被甩了好幾個巴掌，讓她痛苦得發出地獄鬼嚎，奧波拉特不僅無動於衷，還將香菸灰燼撢在卡琪兒身上。一旁掌鏡整段直播的友人甚至用手比出「讚」的手勢，相當冷血無情。

影片一出，眾多網友認為卡琪兒的死與奧波拉特有關，紛紛轉發影片並留言呼籲土耳其當局緝捕奧波拉特，以對案件重新調查。3月8日國際婦女節當天，土耳其多個城市也發起了示威集會，為包含卡琪兒在內的多名受虐女性發聲。

影片傳送門
●內含暴力畫面，觀看前請仔細斟酌

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