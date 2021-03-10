勿忘阿勒坡！22歲警射殺俄羅斯大使　土耳其法院判5人終身監禁

▲俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫遭槍擊，現場記者布爾罕(Burhan Ozbilici)冒死拍下震撼畫面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉9日專電

土耳其法院9日針對4年多前俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫遇刺案，宣判5人終身監禁。

卡羅夫（Andrey Karlov）2016年12月19日在安卡拉出席攝影展開幕儀式，於致詞時遭當時沒有值勤的土耳其員警艾丁塔斯（Mevlut Mert Altintas）槍擊身亡。

時年22歲的艾丁塔斯開槍時曾高喊「勿忘阿勒坡（Aleppo）」，似乎透露出他的行凶動機與俄羅斯干預敘利亞內戰有關。他後來遭其他警察當場擊斃。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，本案3名被告遭判「意圖推翻憲法秩序」、「以恐怖主義為目的的謀殺」罪名成立，分別處以兩個終身監禁不得假釋；另外兩名被告「意圖推翻憲法秩序」罪名成立，各處一個終身監禁不得假釋。

土耳其檢方認定，本案為流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）領導的組織所為，起訴包括葛蘭在內的28人。檢方認為，破壞當時日益熱絡土、俄關係是行凶目的。

5人遭處終身監禁之外，本案另外8名被告遭判「參與武裝恐怖組織」罪名成立，處以7到10年徒刑。有6名嫌犯被判無罪。

法院9日同時裁定，包括葛蘭在內9名進行缺席審判的被告，他們所受指控將暫停審理。

被告對所受指控一概否認，料將提出上訴。

葛蘭自1999年起自我放逐美國，住在賓夕法尼亞州賽勒斯堡（Saylorsburg），據報不曾離開戒備森嚴的宅院。安卡拉當局除了提出引渡請求，也在對華府的雙邊會談中提出此一議題。

土耳其指控葛蘭是2016年失敗軍事政變的主謀，葛蘭否認指控。安卡拉認為葛蘭和追隨者在土耳其建立國中之國，企圖顛覆政府，最終想要採取政變手段奪取政權。不過美方認為土耳其所提葛蘭與上述失敗政變有關連的證據不足。

葛蘭引渡案已成為土、美近年來關係緊張主因之一。