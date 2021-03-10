陳時中盼帛琉信任台灣採檢報告　返台要「5+9自主健康管理」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣、帛琉即將開啟旅遊泡泡，但指揮官陳時中今透露雙方檢驗方式還沒談攏，帛琉方面希望做抗原快篩，但台灣希望就直接用PCR檢驗進行旅遊。陳時中今也表示，從帛琉返台的民眾要進行5+9自主健康管理。

台帛旅遊泡泡有望在3月底、4月初成行，根據目前情況，帛琉方面希望台灣人抵達後做抗原快篩，陰性就放行，陽性就要做PCR檢測。帛琉總統接受電視台視訊訪問表示「帛琉都已經準備好了，就等台灣點頭。」

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但陳時中表示，帛琉做抗原快篩，陰性就放行，陽性的話就要做2次PCR檢驗，「但我們認為抗原快篩偽陽性比例比較高，那可能會把行程打亂，所以希望嚴格要求自己做PCR檢測，可以得到帛琉信任，用台灣做的PCR檢測就可進行旅遊。」

對於雙方檢驗方式談不攏，陳時中表示「這也不是爭議，大家本來都有各自有計畫，才能夠談，帛琉計畫那樣，台灣是計畫這樣，雙方再溝通一下就可以了。」

而在返台檢疫方面，副指揮官陳宗彥也補充解釋「5+9分別是5天加強自主健康管理，PCR檢驗陰性後，做9天一般自主健康管理。」

▲具感染風險者追蹤管理機制表。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

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