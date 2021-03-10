台帛旅遊檢驗方式談不攏！陳時中曝「卡關主因」：抗原快篩偽陽性高

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣帛琉旅遊泡泡即將成行！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，帛琉希望抵達要做抗原快篩，但因為抗原快篩偽陽性比例高，台灣方面是希望用PCR檢測就可以進行旅遊。因此目前台帛泡泡可能還卡在檢驗方式談不攏，陳時中也直接表示「希望避免過度檢驗，造成偽陽性帶來困擾。」

陳時中先前受訪時曾經表示，台灣和帛琉雙方都沒有疫情，這是屬於國與國之間往來關係，一切要以外交部為主，防疫方面則以指揮中心為主，在檢疫方面，也會寬鬆許多。

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目前傳出雙方都有意不需要做居家檢疫，指揮中心發言人莊人祥表示，因為帛琉當地檢疫都是由新光醫院去設置，現在台灣和帛琉都沒有疫情，如果可以信任彼此疫情公開，這部分可以盡量談不做居家檢疫，但還是會有一些採檢規範，一切都要等談妥後才能進一步說明。

另外，帛琉總統接受電視台視訊訪問表示「帛琉都已經準備好了，就等台灣點頭。」陳時中也透露，這次雙方討論中，帛琉是希望抵達做快篩，陰性就放行，陽性的話就要做2次PCR檢驗，「但我們認為抗原快篩偽陽性比例比較高，那可能會把行程打亂，所以希望嚴格要求自己做PCR檢測，可以得到帛琉信任，用PCR就可進行旅遊。」

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