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「輸出越南個案」疑台灣感染？莊人祥：都有可能　6接觸者已採檢

▲▼指揮中心3/6記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名台籍人士3月8日遭越南通報驗出新冠肺炎，有專家質疑台灣可能有感染源。指揮中心發言人莊人祥表示，每位輸出個案都會當本土病例調查，日前有針對在台6位密切接觸者進行採檢，截至今（10）日上午已採檢完畢，一旦有結果就會與大家報告。

越南官媒越通社（VNA）8日報導，越南新增12例新冠病例，其中11例是境外移入，1例是本土，而在境外移入病例中，有一例疑似自台灣移入，個案是44歲男性，2/22從台灣入境胡志明市新山一國際機場入境，3/7第2次檢驗結果為陽性，確診後之後被送往平陽省隔離。

對此，莊人祥昨日表示，該個案1/8返台，2/22又去越南，個案去越南前2/18有在台灣醫院採檢陰性，2/22入境越南當日採檢也陰性，3/7才採檢為陽性，跟上一例台灣輸入個案類似，指揮中心掌握同住家人和其他親友，都會進一步做採檢。

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而在今日的指揮中心記者會上，媒體追問有專家說不排除國內有感染源？莊人祥回應，到底是不是在當地感染或者假陽性，或是在台灣感染，當然都有可能，每個個案都會當作本土病例做調查。他進一步指出，有針對個案在台灣的6個密切接觸者做採檢，到今日早上為止採檢完畢，若有結果會再說明。

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