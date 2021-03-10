快訊／新增1例境外移入為菲律賓移工　國內累積978例

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，是一名菲律賓籍20多歲男性移工，今(2021)年2月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀。

指揮中心表示，個案入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月4日起陸續出現輕微咳嗽、發燒症狀，由集中檢疫所人員安排就醫採檢，並於今日確診。由於個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

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指揮中心表示，國內今日新增1例境外移入COVID-19病例(案979)，截至目前累計179,243例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含177,322例排除)，其中978例確診，分別為862例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、936人解除隔離、32人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新增1例境外移入COVID-19病例，自菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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