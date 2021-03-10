陳時中公布AZ疫苗審查進度　7項目剩「無菌檢驗」合格就能放行

記者嚴云岑／台北報導

首批AZ疫苗11.7萬劑3月3日來台，目前仍在封緘檢驗階段。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日公布疫苗審查情況，目前在文獻審查方面，資料都符合規定，檢驗有7項檢驗，有6項都符合規定，只有一項無菌檢驗還在進行中，確認無問題就會放行。

▲台灣目前拿到11.7萬劑AZ疫苗。（圖／路透社）

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指揮中心日前提供AZ疫苗申請檢驗封緘項目，每批疫苗會依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度(pH值)、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等6項試驗。

另依據我國中華藥典疫苗類產品個論規定加驗異常毒性試驗，檢驗與文件資料審查合格後核發封緘證明書，赴倉儲現場查訖封緘後放行。

陳時中表示，無菌試驗等待期本來就比較長，指揮中心也不想特別縮短檢驗時間，不過目前應該也快完成了，一旦有結果，就會跟國人報告。另外，該批疫苗會優先提供給醫護人員施打。被問到醫護人員接種意願？發言人莊人祥補充，最新版本仍在調查，但指揮中心1/29至2/2到醫院調查，醫護接種率達66.2%。

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