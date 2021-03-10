切車失敗超不爽　3壯漢下車：X你娘XX！挨告強制+公然侮辱

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子開車行經新莊區輔仁大學前，因與一部黑色休旅車超車變換車道問題，引發口角糾紛。黑車疑不滿男子不讓道，將他攔下，3名壯漢怒氣沖沖對著他辱罵三字經後離去，男子不滿到轄區派出所提告強制、公然污辱罪，對於黑車暫停於車道上，下車理論部分，依道路交通管理處罰條例第43條危險駕車舉發。

▲王男與2友人超車不成將鄧男攔下後飆罵三字經。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，8日上午9時許，36歲鄧姓男子駕駛小客車行駛在新莊區中正路往三重方向的中間車道，56歲王姓男子駕駛黑色休旅車，載著2名友人行駛內側，2車行經輔仁大學路口時，王男欲切出，鄧男未禮讓，嘴上還嘟噥「恁娘勒」。

▼王男開黑色休旅車從內側超車不成 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王男疑似聽到鄧男口出穢言，加上超車不成，於是加速衝到鄧男車前停下，怒氣沖沖跑下車，對著鄧男一陣狂罵，同行2名友人也相繼下車辱罵三字經，「X你娘XX」，隨後上車離開，整個過程被鄧男車上行車紀錄器拍下。

鄧男心生不滿，翌日到土城區頂埔派出所提告強制、公然侮辱，經單一窗口轉至新莊福營派出所受理偵辦。警方調查，王男等人將車輛暫停於車道上，下車理論部分，將依道路交通管理處罰條例第43條危險駕車舉發。

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