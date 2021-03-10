「阿姨我不想努力了」！　安南警與安南銀行聯手阻詐

▲台南市警三分局和順派出所警員陳祥慶、黃健綜，接獲通報一名黃姓婦人至華南銀行提款10萬元欲匯給不知名朋友，警方到場與黃婦兒子一同勸阻成功攔阻詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警三分局和順派出所警員陳祥慶、黃健綜，9日中午12時許接獲通報，一名年約60歲黃姓婦人至華南銀行提款10萬元欲匯給不知名朋友，銀行襄理吳國正關心詢問發現有異報請警方到場協處，與黃婦兒子一同勸阻，最終順利攔阻詐騙，保住黃婦積蓄。





據黃婦兒子王先生表示，母親黃女近期於臉書上認識一名年輕友人，常常深夜聊天，有時一聊就是大半夜，讓原先鼓勵媽媽多認識朋友的他深感不妥，果然不出所料，年輕友人開始以家中有親人生病為由，開始跟母親借錢，根本就是「阿姨我不想努力」的詐騙手法，幸虧安南銀行與警方一同勸阻，否則辛苦積蓄將遭詐騙。警方呼籲慎交友、勿貪心，遇不熟友人借錢或投資時，多與親友商量，若有疑慮請撥打165反詐專線確認，勿讓自己的辛苦錢付諸流水。





警方指出，2018至2020年間，日本約75%的詐騙案件，發生在60歲以上的老人，而在日本，60歲以上的老人擁有全日本6成的存款數目，顯然老人的詐騙案逐年爬升，嫌疑人落網後供稱：「對老人下手不僅因為他們好騙，也是因為他們坐擁最多的財富」。

警三分局分局長朱信憲表示，本案華南銀行安南分行行員及和順所員警，均對於歹徒詐騙之技倆瞭若指掌，反應機敏確實，方能即時成功阻詐，守護民眾之財產，將製作感謝狀，前往致贈表揚，並感謝華南銀行安南分行與警一同守護民眾財產，期勉大家一起持續為轄內金融機構阻詐努力，共同為治安打拚。

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