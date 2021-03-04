簡訊「詐」不停！消基會批金管會丶銀行處置消極　呼籲3招防詐財

▲為了防止簡訊釣魚詐騙，消基會今天呼籲，金融機構約定手機號碼變更應臨櫃辦理、遲延轉帳生效並訂金額上限。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

根據統計，110年1月27日到2月2日止，全國警察機關受理「涉及假冒國泰世華的釣魚簡訊（惡意連結）」檢舉案有89件，其中出現被害人帳戶遭盜用的報案有25件、財損金額超過518萬元。消基會（4日）指出，近日發生多起詐騙事件，顯現犯罪集團的集體行動，面對眾多受害者，政府各相關主事機關應早日擬定保護政策，避免民眾繼續受害。

面臨一連串網路銀行簡訊詐騙事件，消基會認為，既然已經發生這麼多起釣魚詐騙情事，金管會就應嚴令責成銀行業對消費者發送業務簡訊時，內容不得載入網址連結，並確實宣導，使消費者清楚知道，一旦簡訊內容出現「網路連結」的選項出現時，一定就是詐騙集團的詐騙訊息，並要求銀三業者廣為宣傳，以便讓消費者可以立即清楚、正確的判斷，不會受騙上當。

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消基會近日檢視隨機抽樣的10家銀行，調查發現，10家銀行均要經消費者申請，才能開通網路銀行，但申請開通的方式，則有不同，分別有，攜帶證件，臨櫃辦理、網路申請開通，或兩者皆可即可的情形；而銀行的約定轉帳（每日3000～200萬元）或非約定轉帳（大部分銀行為每筆5萬元/當日累計最高10萬元/當月累計20萬元。）功能，各家銀行的金額上限，各自不同。

消基會認為，當詐騙集團猖狂之際，金管會固然在2015年就開始透過中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、財金資訊股份有限公司、各銀行業者和中華郵政公司討論轉帳限額的對策，打擊犯罪，保護無辜消費者權益，救下被詐騙民眾的身家財產。但是，在當前科技犯罪猖獗，網路銀行或網路APP的資安技術尚無法精進到可以降低犯罪、即時杜絕民眾損失的時候，金管會和各家銀行就應站在主管機關和企業社會責任的角度，採取有效措施，全力協助民眾降低損失。

消基會呼籲，金管會、銀行公會或各銀行應努力進行正確消費教育，對於網路轉帳功能應教育消費者在「便利」與「安全」的思考下，一方面保有消費者的選擇權，二方面則應有防患思維。

消基會表示，國內已進入「處處APP、時時網上遊」的時代，企業盡情砸錢發動網路政策宣導和行銷推廣，卻未相對關注資安和防駭措施，再加上民眾對於資安知識的落差，形成駭客「無拘無束、自由來去」的局面，因此，呼籲，金融機構約定手機號碼變更應臨櫃辦理、遲延轉帳生效並訂金額上限。此外，金管會和各家銀行就應站在主管機關和企業社會責任的角度，協力教育消費者。