　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

簡訊「詐」不停！消基會批金管會丶銀行處置消極　呼籲3招防詐財

▲▼ 簡訊「詐」不停！消基會批金管會丶銀行處置消極　呼籲3招防詐財 。（圖／消基會提供）

▲為了防止簡訊釣魚詐騙，消基會今天呼籲，金融機構約定手機號碼變更應臨櫃辦理、遲延轉帳生效並訂金額上限。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

根據統計，110年1月27日到2月2日止，全國警察機關受理「涉及假冒國泰世華的釣魚簡訊（惡意連結）」檢舉案有89件，其中出現被害人帳戶遭盜用的報案有25件、財損金額超過518萬元。消基會（4日）指出，近日發生多起詐騙事件，顯現犯罪集團的集體行動，面對眾多受害者，政府各相關主事機關應早日擬定保護政策，避免民眾繼續受害。

面臨一連串網路銀行簡訊詐騙事件，消基會認為，既然已經發生這麼多起釣魚詐騙情事，金管會就應嚴令責成銀行業對消費者發送業務簡訊時，內容不得載入網址連結，並確實宣導，使消費者清楚知道，一旦簡訊內容出現「網路連結」的選項出現時，一定就是詐騙集團的詐騙訊息，並要求銀三業者廣為宣傳，以便讓消費者可以立即清楚、正確的判斷，不會受騙上當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會近日檢視隨機抽樣的10家銀行，調查發現，10家銀行均要經消費者申請，才能開通網路銀行，但申請開通的方式，則有不同，分別有，攜帶證件，臨櫃辦理、網路申請開通，或兩者皆可即可的情形；而銀行的約定轉帳（每日3000～200萬元）或非約定轉帳（大部分銀行為每筆5萬元/當日累計最高10萬元/當月累計20萬元。）功能，各家銀行的金額上限，各自不同。

消基會認為，當詐騙集團猖狂之際，金管會固然在2015年就開始透過中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、財金資訊股份有限公司、各銀行業者和中華郵政公司討論轉帳限額的對策，打擊犯罪，保護無辜消費者權益，救下被詐騙民眾的身家財產。但是，在當前科技犯罪猖獗，網路銀行或網路APP的資安技術尚無法精進到可以降低犯罪、即時杜絕民眾損失的時候，金管會和各家銀行就應站在主管機關和企業社會責任的角度，採取有效措施，全力協助民眾降低損失。

消基會呼籲，金管會、銀行公會或各銀行應努力進行正確消費教育，對於網路轉帳功能應教育消費者在「便利」與「安全」的思考下，一方面保有消費者的選擇權，二方面則應有防患思維。

消基會表示，國內已進入「處處APP、時時網上遊」的時代，企業盡情砸錢發動網路政策宣導和行銷推廣，卻未相對關注資安和防駭措施，再加上民眾對於資安知識的落差，形成駭客「無拘無束、自由來去」的局面，因此，呼籲，金融機構約定手機號碼變更應臨櫃辦理、遲延轉帳生效並訂金額上限。此外，金管會和各家銀行就應站在主管機關和企業社會責任的角度，協力教育消費者。

ET快訊
他赴日打拚娶櫻花妹　下場慘爆「15年後逃回台灣」
辣師穿「超短緊身洋裝」上課！網傻眼：能認真上課？
快訊／女揹COACH包在台北大學遭搶　嫌犯抓到了
快看車牌！「中3碼」玩劍湖山只要299元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「完美空間收納術」強迫症看了超療癒！攝影師捕捉各地的有序風景

學校教交通安全遭批破壞課綱　教育部澄清：以融入、體驗方式實施

辣師穿「超短緊身洋裝」上課！自豪很「騷」　網傻眼：能認真上課嗎？

機組員「施打疫苗意願」統計出爐！民航局曝：1.8萬人願先打

LIVE／AZ疫苗檢驗封緘「拚3月中旬開打」　指揮中心最新說明

大學個人申請離島生可「視訊面試」　50校832系組參與

赴日打拚娶櫻花妹！下場慘爆「15年後逃回台灣」　他崩潰：是地獄

江宏傑親姊遭爆是妖怪大姑！過來人信了：娶妻，胳臂就得彎向老婆

簡訊「詐」不停！消基會批金管會丶銀行處置消極　呼籲3招防詐財

與癌細胞斷捨離！中研院偕中醫大合成胜肽　有效抑制胰臟癌轉移

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

「完美空間收納術」強迫症看了超療癒！攝影師捕捉各地的有序風景

學校教交通安全遭批破壞課綱　教育部澄清：以融入、體驗方式實施

辣師穿「超短緊身洋裝」上課！自豪很「騷」　網傻眼：能認真上課嗎？

機組員「施打疫苗意願」統計出爐！民航局曝：1.8萬人願先打

LIVE／AZ疫苗檢驗封緘「拚3月中旬開打」　指揮中心最新說明

大學個人申請離島生可「視訊面試」　50校832系組參與

赴日打拚娶櫻花妹！下場慘爆「15年後逃回台灣」　他崩潰：是地獄

江宏傑親姊遭爆是妖怪大姑！過來人信了：娶妻，胳臂就得彎向老婆

簡訊「詐」不停！消基會批金管會丶銀行處置消極　呼籲3招防詐財

與癌細胞斷捨離！中研院偕中醫大合成胜肽　有效抑制胰臟癌轉移

福原愛「啊～」餵食高帥男…叫聲露餡2人關係！　跨欄急上車全被拍

被罵蹭熱度！鳳梨酸罔腰粉絲「詭異的鋼鐵受眾」…怒嗆：莫名其妙

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

退休軍公教轉任私校兼領薪水退俸　教育部2招擋再任護流浪教師

「完美空間收納術」強迫症看了超療癒！攝影師捕捉各地的有序風景

芒果花期　溫濕度變化大易導致病蟲害

換球真的有差！數據會說話　熱身賽打擊數據創10年新低

緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

最狂徵才文！窮八代、沒有500萬現金不錄取　貼文者遭起底

鄭文燦海洋6面向護藻礁　孫大千：和閃電5連鞭一樣兩光

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

福原愛傳被江家霸凌　1週前湯圓照洩玄機

福原愛、江宏傑形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台周末大變天！　鋒面逼近水氣最多時間延後了

江宏傑三頭燒！拚碩士、工作離家3月

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

福原愛與天菜男1人1間過夜！律師曝最棘手問題

網提案廢除「交通檢舉魔人」條例

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1

更多熱門

相關新聞

金管會推四大新制！　董監事選舉改採「候選人提名制」

金管會推四大新制！　董監事選舉改採「候選人提名制」

金管會今（2）日表示，今年1月開始，實收資本額達100億元以上，未達150億元以及外資及陸資持股比率合計達30%以上的166家上市櫃公司，重大訊息需中英文版並進；另外，今年符合董監事改選的608家上市櫃公司需「改採提名制」，並在股東會前40天公布候選人名單，讓股東有充分的時間認識、評估。

小資族可「定期定額」買美股ETF！　金管會開放實驗1年

小資族可「定期定額」買美股ETF！　金管會開放實驗1年

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇　釣出全台好心人

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇　釣出全台好心人

「以房養老」業務難推！　銀行業者曝：誘因不高

「以房養老」業務難推！　銀行業者曝：誘因不高

康友難逃下市命運！

康友難逃下市命運！

關鍵字：

簡訊消基會金管會銀行詐財

讀者迴響

熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面