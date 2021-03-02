剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇：天啊　釣出全台好心人

▲原PO要用55元過一天。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享全身上下只剩155元，結果還被室友借了100元，沒想到他到了銀行，目睹景象更傻眼，「天啊！我的如意算盤打錯了。」不過，此文也釣出全台善心民眾，紛紛表示要請原PO吃飯，還有不少人分享省錢吃法。

當事人1日在「爆怨公社」臉書社團說，「昨天晚上全身上下原本有155元，想說過完星期一，等到星期二早上就會有錢進戶頭了。」

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原PO表示，「沒想到在昨晚深夜時分，我的室友敲我房門，跟我說可不可以借錢給他吃飯？就這樣，我借了100元給他。然後今天早上只有手中的55元，要過完今天。」

▼許多好心人要請原PO吃飯。（圖／資料照）

原PO指出，突然想到銀行戶頭還有55元，因該行設有「零錢存款機」，想說存進45元，就可領出100元；結果當天早上去，看到兩名保全運鈔車人員在維修「零錢存款機」，「天啊！我的如意算盤打錯了。其實我不是要抱怨室友跟我借錢，只是想要埋怨自己窮困潦倒的處境而已。」

對此，許多善心網友紛紛留言，「請來台中市區，私訊我FB，我請你吃飯」、「來，姐姐請你吃飯」、「如果在新竹縣市⋯我可以請你吃飯」、「嘉義可請吃飯」、「加油，私帳號給我，我轉$200給你」、「我匯200給你，去吃頓好的吧」；還有一名在高雄開店的業者說，「肚子餓有困難的話，來我店裡吃飯吧，不要客氣，現場吃飽可以再外帶回家。」

也有人不少人分享省錢吃法，「印尼泡麵買四包40元上下，還有15元買飲料，結案」、「早餐吐司配白開水12元，中餐雞肉飯30元，晚餐統一肉燥麵13元」、「自助餐買白飯配裡面的醬汁。」