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男連續性侵15在校女生！惡性極深被判死刑　正等待處決

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲陸男性侵15名未成年少女。（示意圖／免費圖庫pxhere，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸最高人民法院周二（2日）召開記者會，介紹少年審判工作情況，並發布7起未成年人權益司法保護典型案例，包括四起刑事案例、三起民事案例。其中，一起性侵案值得關注，被告男子曾在1年3個月的時間內，連續對15名未成年被害人實施性侵，其中更包括8名幼女。日前，他已經被最高法院核准死刑。

案例顯示，2016年4月至2017年7月期間，被告人王姓男子專門以年齡幼小的在校女學生為侵害對象，本人或教唆同案被告人雷甲、陳乙、崔丙、宋丁（均已判刑）等未成年在校學生，以介紹男女朋友為理由，或者採取暴力、脅迫、酒精麻醉、金錢引誘等手段，將多名未成年在校女學生帶至酒店、卡拉OK、私家車上或或野外荒地等處實施性侵。

截至案發，王男共對15名未成年在校女學生，包括8名幼女實施性侵犯罪17次，其中12次既遂、3次未遂、2次中止，多名被害人因遭受性侵而被迫輟學或轉學。

法院經審理認為，被告人王男犯罪動機卑劣，為滿足畸形心理，在1年3個月內，專門以年齡幼小的在校女學生為侵害對象，教唆未成年人予以協助，性侵人數、次數特別多，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法對王男以性侵罪判處並核准執行死刑。

另外，最高人民法院指，自2016年至2020年，大陸各法院依法審理拐賣、猥褻兒童、組織兒童乞討等侵害未成年人合法權益的刑事案件24035件，懲處罪犯24386人。

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