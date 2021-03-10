國道3號拖板車追撞！1車「自15m高架橋墜地」　2小客車遭壓爛毀

▲國道3號重大車禍！關西段砂石車頭掉下橋底。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

國道3號北上新竹段今（10日）清晨5時15分許傳出重大車禍，88.5K處有拖板車翻落高架橋下兩側，警消獲報後立即派遣5車共12人前往現場搶救。初步了解，現場為2輛拖板車追撞，其中一輛車頭更自15公尺高的高架橋摔落，所幸2名傷者意識皆清楚，現場因有大量砂石傾倒，警方到場後第一時間封閉車道，確切事故原因還有待進一步釐清。

警方初步調查，這起車禍發生在清晨5時許，當時2輛拖板車經過新竹交流道後，疑似在外側車道發生追撞事故，由於撞擊力道相當強大，導致一輛拖板車當場90度翻覆、橫躺路中，另輛拖板車車頭更衝出護欄，當場自15公尺高的高架橋墜落，壓毀下方停放的2輛自小客車，駕駛因此一度受困。

警消獲報後立即派員前往現場搶救，雖然墜落的拖板車車頭嚴重變形，但駕駛相當命大，救援當下意識還很清楚，但身上傷勢嚴重，脫困時表情痛苦萬分；而另名駕駛也同樣意識清晰，後續2人分別送往東元、馬偕醫院急救。而整起事故因砂石大量傾倒，國3北上竹林－關西段一度全線封閉，目前外側車道仍持續封閉處理中，竹林交流道往北匝道口也因此回堵。