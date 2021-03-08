端午點燈母湯！主燈倒念是凶兆+副燈先亮　廖大乙：掌權者小心

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

2021台灣燈會主燈在新竹，交通部初步選定於端午節點燈，由移到台南北門經典小鎮的副燈「犢站金榜」，於2月26日提前點燈，知名民俗大師廖大乙對此表示，主燈名為「乘風逐光」倒念「光逐封城」已是凶兆，點亮副燈老二，示意將奪回寶座，要掌權者小心，到頭來有可能是夢一場。

▲廖大乙剖析2021台灣燈會對國運的影響。（圖／民俗大師廖大乙授權提供，以下同）

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廖大乙接受電訪時表示，主辦單位若將主燈選在端午正陽呈現有物極必反的效果，雖說端午習俗有驅除瘟疫的說法，但設計出發點原是以祈福為設計重點，因今年整年「無立春」已是極陰年（俗稱寡婦年），無陽為孤陰，無陽即無男相配，自然就是寡婦，民俗上寡婦年不利嫁娶、不立碑、不搬遷，就不應該挑選正陽日開燈即陰陽正沖呈現，只會讓社會更加紛亂。

廖大乙指出，副燈犢站金榜 (獨佔金榜)，地點台南北門，意味著民不聊生，極陰年本來就看不見立春，南方又稱盲年，挺而走險的人更多，台灣官場馬屁文化，人民悲，任由政客操弄台灣，副手將出手，急到冒煙想當狀元，急著想牽動 2024總統選情，引人注目。

廖大乙接著指出，今年的台灣燈會，新竹主燈取名為－乘風逐光反倒過來念變「光逐封城」，顯而易見封部桃就是例子，也呼籲主辦單位若執意要沿用主題名稱理念未來將發生疫情蔓延導致封城，或是因兩岸情勢緊張導致封城（如:經濟、農產品、出口貿易不易…）等等情形。

廖大乙也建議，既然無法如期在上元天官賜福日（農曆正月十五日）點燈呈現，若主辦單位執意要將主體呈現世人建議更改原有的相關名稱、理念、日期，重新規劃另取新名，時間可改在中元地官赦罪日（農曆七月十五日）或下元水官解厄日（農曆十月十五日），期許來年能有個圓滿，方有祈福的作用。

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