新竹情侶訂餐不接電話！外送員爆氣反制「不送了」　被錄28秒公審

記者柯沛辰／綜合報導

新竹湖口一對情侶6日晚間叫外送，卻不接外送員電話。之後2人開門領餐點，對方劈頭就問「為什麼不接電話？」但男方冷冷回答「不方便接」，讓外送員氣得拿回餐點、當面拒送。事後，情侶倆將影片PO上網公審，不料反遭網友罵爆。

原PO在臉書社團「新竹爆料公社」貼影片表示，她之前曾被外送員罵「廢人」，自此之後取餐都會錄影，不料這次開門取餐，「外送員覺得我男友要他找錢很兇，當面拒送？只有我覺得外送員誇張嗎？湖口外送員都這樣嗎？」

影片中可見，2人開門後，外送員劈頭就問「啊打電話給你，一直不接是怎樣？」男方理所當然地回答「我不方便接啊！」外送員聽完碎念「就跟你說到了，還不開門...」，但男子視若無睹，只回了一句「找錢！」

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▲一開門，外送員就質問「一直不接是怎樣？」（圖／翻攝自臉書社團／新竹爆料公社）

外送員一聽火了，接著質問「這麼兇是幹嘛？」男子回答「我沒有兇啊，是你兇吧？請找錢，謝謝」，隨後接過餐點，準備將食物放進屋內。不過，外送員當場爆氣，立刻伸出手「來，你餐點還我、你餐點還我，我不送了！」隨後帶著餐點掉頭離去。

影片曝光後，網友一面倒怒嗆原PO，「你以為先PO先贏嗎」、「叫外送又不接電話，那你自己去買，不要浪費別人時間」、「討拍失敗」、「臉好腫快刪文」、「不接電話浪費別人時間，還好意思公審，笑死」、「難怪上次你被罵廢人，我知道原因了」、「這外送員真的很誇張，只有碎碎念，而不是灌你一拳...」

▲外送員伸出手，「你餐點還我，我不送了！」（圖／翻攝自臉書社團／新竹爆料公社，下同）

還有人質疑，「『不方便接啊』、『找錢！』挑釁意味濃厚，你媽沒教你說麻煩與謝謝嗎」、「故意不接電話，特意錄影搞外送員嗎」、「好奇取餐為什麼要開預先錄影」、「你分明是準備找外送員麻煩」、「怕被肉搜，特地開分身帳號黑，很會喔！」

對此，原PO貼出客服信回覆，她已經投訴該名外送員，「我不覺得自己有做錯，為什麼要刪文？我說過之前外送被罵過才錄影，當下是沒接到電話，但有立刻回訊息，沒搞消失，也馬上開門了，中間差沒1分鐘，有規定訂餐一定要接電話嗎？一開始外送員很兇問話，誰會開心回話？我們也只是冷淡回應！」

不過，網友仍不領情，繼續砲轟「那為什麼用假帳號上來爆料？沒錯做怕什麼？心虛了嗎」、「妳分明就是不接電話，刻意刁難，還趕上來討拍」、「妳體感的1分鐘，人家等了幾分鐘」、「餐還沒送到就錄影，以後誰敢送餐給妳」、「電話不接搞得好像理所當然」、「看完覺得你語氣比較差！」掀起論戰。

▼原PO回覆，「我不覺自己有做錯，為什麼要刪文？」

▼原PO貼出客服信。