買便當被警察「插隊」！　他PO網曝「神暖結局」網推爆

▲新竹一名警察分享自己買便當時，被執勤的交通警察「插隊」的超暖經歷。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名新竹警察8日PO文表示，自己穿便服去學校做宣導，回程買便當當午餐時，恰好遇到另名穿著制服的執勤員警也入內點餐，結果店長跳過原PO，直接把便當先給後來的警察，並轉頭和原PO說「那個警察在執勤，在幫大家做事，所以我就先包給他」，讓原PO感動表示「這種貼心跟尊重很棒」。暖心文章PO出後，立刻吸引超過3千名網友按讚，紛紛留言直呼「老闆超貼心」。



原PO在臉書社團「新竹大小事」PO文分享，當天他到大學宣導完犯罪預防及交通安全後，回程的已快中午12點，便決定先去買個便當墊墊肚子，路上恰好看到交通隊員警正在處理車禍，幸好現場沒什麼血跡、也沒有掉落的鈑金，推測案件應該處理得差不多，不需要幫忙，他便放心地按原計畫去買午餐。



原PO表示，「我的外帶號碼是29號，當下是25號，我站在旁邊等」，過沒多久後，剛剛處理車禍的員警也入店簡單點了一個便當，本來他還心想，可能會有人拍對方穿制服買便當，PO上網公審，沒想到四處張望了一下後，更讓他驚訝的事情發生了。



只見店長二話不說，把做好的便當給後到的員警，還幫忙打氣「辛苦了」，再轉頭和原PO解釋，之所以讓員警先拿是因為考量到對方在努力值勤，為民服務，讓原PO聽了感動不已，PO網分享經歷大讚，「我懂，這種貼心跟尊重，很棒。謝謝你們」。



網友看到這篇暖文也感動推爆，紛紛留言謝謝店家與員警，「以前正義魔人真的很有事，警察也是人，為什麼不能穿制服買便當」、「他們對待外送員更客氣，大家都知道」、「無限期支持警察穿制服用餐」、「這家店東西好吃，服務不錯」、「真是暖心的好店家」、「要號召大家拿新台幣修理店家了！」。還有網友分享這間超暖店家其實就是新竹香山區的元富霸王。