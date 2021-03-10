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熱戀饒舌才子「大街放閃」　美女議員鍾沛君回應了！

鍾沛君走過生死關，現在積極鍛鍊自已，立志爬一百座山。（合成圖／擷取自鍾沛君臉書）

▲鍾沛君走過生死關，現在積極鍛鍊自已，立志爬一百座山。（合成圖／擷取自鍾沛君臉書）

圖、文／CTWANT

模特兒出身，曾任議員助理、記者、主播的現任台北市議員鍾沛君，因為179公分的高挑身材加上外型出眾，有長腿姐姐與美女議員的稱號。去年鍾沛君被診斷出右肺異常增生變化，加上家族病史，醫生建議她即刻動刀，沒想到竟意外促成一段好姻緣。

鍾沛君曾公開表示，「25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨」，所以「家族裡的我們，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的終點線」。去年底的一次電腦斷層檢查，她的右肺異常增生，醫師建儘快開刀，於是她排定1月4日進行手術。術後恢復順利，1月16日拆線，1月23日就上街發春聯。

本刊獨家拍攝到鍾沛君與曾獲金曲獎的音樂人陳布朗（本名陳志偉）在餐廳內親密互動，並相互開車接送對方，還相約一起看五月天演場會，在街上手牽手大秀恩愛，綻放熱戀中特有的光芒。

本刊在截稿前致電鍾沛君，她聽完提問後大方認愛，表示兩人都單身，是正常成年人的交往，並透露兩人是在去年10月左右經由朋友介紹，到陳布朗的餐廳用餐而認識。「中間遇到我身體出狀況，在生病療養期間，增加了許多相處的機會」。

鍾佩君說，陳先生非常喜歡戶外運動，她自己大病初癒，也需要鍛鍊身體，因此跟著爬了好幾座台北附近的小山，「過去我幾乎不運動的」。她說因為議會工作需要體力，傷口癒合後她積極鍛鍊心肺機能，「但醫生說我不適合跑步，所以選擇爬山」。而陳布朗則是熱愛戶外活動，臉書上也可看到男方分享許多相關照片。

鍾沛君說自己病癒後立下目標，要爬一百座山，第一百座就是玉山，因此近來積極鍛鍊，術後至今已經爬了北部八座山。回看鍾沛君臉書，她於2月14日西洋情人節當天上午也貼文「小孩才選擇，要爬山就爬兩區貫穿了啦」，並標記糶米古道，照片則是她穿著T恤短褲運動鞋，站在同時標示文山區、信義區的路牌下笑得超開心，完全看不出是剛做完大手術的患者。

醫生表示，鍾沛君恢復情況良好，只要定期回診即可。而面對戀情曝光，鍾沛君則強調，她對兩人的未來的確有思考過，也希望外界多給兩人一點空間。

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