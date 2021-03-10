同住親哥「偷她腋毛刀」刮鬍子！亂用毛巾還黏鼻屎　妹噁到崩潰

▲哥哥衛生習慣欠佳，還將鼻屎黏在自己的毛巾，女網友見狀氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她有一名衛生習慣非常不好、個性非常無賴的哥哥，只要放在家裡「公共空間」的東西都會被亂動，「我掛在廁所的個人毛巾，也被他拿去擦臉，還留鼻屎在上面」，讓她非常憤怒「這種極度沒羞恥心的人怎麼治。」

原PO感嘆，她有一名同一個屋簷、個性非常無賴的親哥哥，明明已經三十多歲了，仍會隨便亂動別人的東西，像是她放在廁所的刮腋毛的刮鬍刀，也被哥哥拿去刮到留下一堆鬍渣，讓她下次要刮腋毛時，差一點被噁心死，「掛在廁所，我個人的毛巾，也被他拿去擦臉，還留鼻屎在上面。」

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▲原PO指控同住哥哥的行為相當無賴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

為此她真的氣到不行，甚至特別買了木櫃子，裝設在廁所牆上，不料被哥哥「放香菸燒了一小片」、「我今天直接叫他賠櫃子錢，哥哥還很大聲說，不給人家用的東西拿進房間，不要放浴室」、「不是你的東西不要動，很難嗎，有沒有人可以教我，這種極度沒羞恥心的人怎麼治。」

許多網友看了文章後，紛紛直呼感同身受，有人說「家有無賴是很痛苦的」、「和生活習慣很差的人同住真的很痛苦，搬出去自己住才是王道」、「這種軟爛人是沒辦法溝通的，如果可以，不要跟他瞎扯，儘早離開找自己的天空吧」、「除非給他震撼教育，否則這種人沒救了，會改的早就改了。」