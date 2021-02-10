那些崩潰求離的夫妻！老公愛「寶特瓶裝尿」珍藏…妻1年只洗1次澡

▲衛生習慣不佳常是夫妻離婚的引爆點。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／整理報導

不少情侶甜蜜交往多年後，會選擇攜手步入婚姻的殿堂，但當2人每天同住一處後，生活上會逐漸出現摩擦，其中又以「衛生習慣」為大宗，例如，新北市一名人夫因為受不了妻子一年只洗一次澡而提離婚；台南一名丈夫則是喜歡將尿裝在寶特瓶裡收藏，讓妻子精神崩潰；另名台南丈夫還喜歡在乾淨衣物上拉屎，這些都成為離婚的引爆點。

●新北人妻「1年只洗1次澡」！ 噁臭黑癬堵排水孔

新北市一名人妻婚後經常1個月不刷牙、不洗澡、不洗頭，用戴帽子來遮蓋頭髮臭味，嚼口香糖遮蓋口臭，甚至還有過1年只洗1次澡的紀錄，從頭到腳洗1次澡更需花費6小時，身體的黑癬還會堵住排水孔，讓丈夫根本不敢和她行房。丈夫忍了14年後終於爆發，提出離婚訴訟，指稱妻子洗澡需要花上6小時，身上的噁臭黑癬還會把排水孔堵住，直言「這根本是精神虐待」。雖然人妻不願離婚，但法院審酌情狀後，決定成全丈夫，判准2人離婚。

▲台南人夫不愛洗澡，臭味讓妻子受不了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

●台南夫喜歡「尿裝寶特瓶」收藏 不愛洗澡臭味狂飄



台南一名人妻婚後才發現丈夫有許多壞習慣，包括在懷孕期間不顧她身體健康在一旁抽菸，喜歡隨便亂丟髒臭衣物，不愛洗澡導致身體長期飄散異味，甚至還會用寶特瓶裝尿液，見孩子在房間玩的時候，丈夫還會提醒「瓶子裡面的飲料不能喝，那是尿尿」，讓人妻崩潰不已。她10多年來數度要求改善，卻都沒有效果，認為自己遭到「精神虐待」，決定提出離婚訴訟。台南高分院認為夫妻倆的婚姻已到了難以維持的地步，判准離婚。

●台南夫19年不工作！喜歡「乾淨衣物上拉屎」再藏起來



台南一名人夫一直看不起越南籍的妻子，結婚19年來除了好吃懶做外，還有噁心怪癖，只要妻子讓他不開心，他便會在乾淨的衣物上拉屎、尿尿，再將衣物藏起來。人妻一肩扛下家中經濟重擔，照顧2個女兒，卻時常遭丈夫三字經辱罵，還得替他收拾殘局，最後終於受不了，向法院提出離婚訴訟。法官審理後，認為人夫的行為已經造成另一半精神上重大侮辱，判准2人離婚。