陳其邁視察駁二本東倉庫：看了感傷　曝流浪貓狗最新狀況

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄駁二藝術特區「本東倉庫」9日凌晨1時許傳出火警，所幸經過2個小時灌救火勢撲滅，沒有造成人員傷亡，不過倉庫附近常有許多流浪貓狗，也讓許多網友擔心牠們的安危。高雄市長陳其邁9日下午前往倉庫視察，也親曝流浪貓狗的最新狀況。

▲高雄駁二藝術特區本東倉庫發生大火，倉庫燒到只剩骨架。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲駁二藝術特區「本東倉庫」9日凌晨惡火，陳其邁親視察火災後續。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁9日下午到駁二本東倉庫關心火災後續處置情形，「真的是看了非常令人感傷！」他提到，駁二藝術特區共有25個倉庫，本東倉庫的規模還有屋頂檜木的結構，可以說是最完整的一個地方，已責成消防局能夠盡速地來釐清失火的原因。

駁二倉庫深夜竄出大火，有不少網友關心在地生活的流浪貓狗聲明安危，對此，陳其邁表示：「早上我也打給李瑾倫，我們在本東倉庫裡面她經營的非常有聲有色，也是第一批回到我們駁二藝術特區的文創工作者，因為裡面有養了一些我們的毛小孩，有一些已經順利地脫困。」

陳其邁指出，「可能狗狗已經出來，貓咪的部分還有幾隻是本來讓牠在園區裡面倉庫活動，現在可能因為驚嚇，我們在等一段時間，看能不能驚嚇之後，看能不能看到牠」，也希望附近民眾有看到的話，也跟我們倉庫附近的居民大家能夠聯繫一下，因為大家對這幾隻貓大家也都非常熟悉。

▲陳其邁親曝倉庫群附近流浪貓狗安危，黃色小狗順利逃出，開心向住戶撒嬌。（圖／記者吳世龍攝）

附近住戶向陳其邁表示，倉庫群附近養了不少隻貓狗，昨天火警發生後，有看到小狗趕快逃出來。陳其邁問：「有吠嗎？」居民說：「哪敢吠！都怕死了！牠超膽小，港區放煙火，牠都不敢跑出來。」另有居民指稱，還有一隻白色小狗，但今天不知道跑去哪裡了。

駁二倉庫群「本東倉庫」9日凌晨發生大火，消防共派出36車78人前往現場搶救，先發現濃煙從倉庫四周冒出，消防隊員只能先以破壞器材割開3道鐵門，但卻無法順利找到起火點，不過這時，倉庫另一邊已經冒出火舌，同時受到港邊風勢大的影響，倉庫瞬間全面起火燃燒，消防緊急拉水線灌救，不到1小時內，倉庫瞬間塌陷，所幸在2小時內全面控制火勢，也無人員傷亡，但倉庫燒到只剩骨架。

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