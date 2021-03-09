高雄火爆賭夫開10槍轟死2人　法院裁定收押禁見

▲高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻2友人致死。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄大樹區九曲堂火車站旁公園7日晚間傳出槍響，方姓嫌犯涉嫌槍殺2人，警方經過一天偵訊，9日上午將犯嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢查官訊後認定方嫌涉5重罪，向法院聲請羈押，法院當日審理後裁定獲准，將方嫌收押禁見。

▲方嫌犯案後逃亡，家屬「包圍派出所」逼警方交出線索。（圖／記者吳世龍攝）

專案小組調查發現，方嫌與簡女曾為夫妻關係，方嫌曾因實施家庭暴力行為，經法院於2020年6月核發保護令在案。方嫌於3月7日晚間5時40分許，在案發地點與簡姓前妻發生爭執後，返回住處取出手槍及彈匣回到案發地點，先開槍射擊被害人吳姓男子，致其中彈倒地，又持槍追逐簡姓前妻，簡姓前妻趕緊躲入附近店家。

方嫌隨後持手槍追逐劉姓男子並射擊至其中彈倒地，隨即騎車逃逸離開現場。吳姓男子及劉姓男子經送醫急救後均不治死亡，經檢察官會同法醫初步相驗結果，2人身體均有多處槍傷，具體死因待複驗後，由法醫研究所鑑定。

▲警方將方嫌逮捕後，在其車廂發現作案槍枝、9發子彈和童軍繩。（圖／記者許宥孺翻攝）

案經檢察官訊問後，認為方嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之未經許可持有非制式手槍、同條例第12條第4項之未經許可持有子彈及犯刑法第271條第1項之殺人、第2項之殺人未遂、家庭暴力防治法第61條第1項之違反保護令等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施家庭暴力行為之虞，依法向法院聲請羈押，法院當日審理後裁定獲准，將方嫌收押禁見。

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