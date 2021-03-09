冰花鳳梨炫風來了！　屏東13名店齊挺返鄉青農

▲屏東13家餐廳挺返鄉青農，將冰花鳳梨入菜 。（圖／黃耀寬提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東13名店齊挺返鄉青農，今（9）日在農委會前主委曹啟鴻與農糧署南區分署副署長黃怡仁的見證下，發表「冰花鳳梨美食地圖」，呼籲國人「一口一口愛台灣」，以及餐飲業者站出來，用各類食材烘托冰花與鳳梨的絕妙搭配！

▲▼農委會前主委曹啟鴻、澎湖冰花青農顏秀臻。

冰花素有蔬菜界的LV之稱，因種植門檻高，需日夜溫差12度以上、終日海風吹襲、高鹽、高鈉且無污染的土地種植，歷經農政單位、和春技術學院退休學務長洪有明協助澎湖返鄉青年顏秀臻多年努力，終於克服種種門檻，並積極籌組合作社，盼這種原在歐盟、日本才吃到的高檔食材，推介給國人。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁呼籲民眾踴躍採購鳳梨，更鼓勵餐飲業者多多開發鳳梨料理，也期望各個採購業主力挺鳳梨農，不要刻意壓低價格賤買，一起來挺鳳梨農。

農委會前主委曹啟鴻指出，連2年在澎湖推動光合菌用在友善耕作的培訓課程，因而認識了冰花青農，經他們秉持友善環境的努力，及的用心照顧，生產出優質的冰花；期盼餐飲業者入菜，讓澎湖農業生產有穩定通路，期望台灣的餐飲業者多多支持澎湖的優質冰花。

台北頂級超市冰花40公克賣168元，前幾年還漲到1斤1.2萬元，澎湖冰花青農顏秀臻指出，冰花生長期在每年12月至翌年4月，冰花原產於歐洲等國，是耐鹽性高的多汁植物，具有吸收地面礦物質的能力，莖與葉面上，佈滿微小卻清晰的透明水珠狀結晶（學名稱為囊泡），是高經濟價值作物，感謝屏東餐飲業者對澎湖冰花青農與鳳梨青農的照顧。

屏東農業大學畢業的鳳梨青農涂焜棠與涂翔凱獨家栽培的金鑽鳳梨，生長在屏北平原山麓下，田間有黑翅鳶、草鴞、大冠鷲與野兔等，使用召喚大自然猛禽的方式抑制鼠害，健康安全，且堅持18個月的陽光照射才採收，是不咬舌頭的鳳梨，值得消費日品嘗。

目前將冰花鳳梨入菜的是有居高風味餐廳、清靜莊園、聞香閣宴會餐廳、阿漢私廚、燒肉魂、鬍子先生咖哩專賣店、水月囍樓、阮家茶坊天空餐廳、龍炭烤、竹源薑母鴨、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館、阿達漁港餐廳，並聯名發表冰花鳳梨地圖，鼓勵各餐飲業者，直接跟農民買！

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