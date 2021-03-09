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自行車開放載6歲↓幼童　「合格車+椅」最便宜組合要價破萬元

▲▼親子自行車,自行車兒童座椅,兒童自行車,親子共乘。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部去年3月1日起有條件開放自行車附載6歲以下幼童，目前已實施屆滿一周年。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部去年3月1日起有條件開放自行車附載6歲以下幼童，目前已實施屆滿一周年，交通部今表示，目前已有4型自行車及6型兒童座椅共24款組合型式依規定經檢測合格。根據計算，最便宜的自行車加兒童座椅組合，建議售價破1萬元，交通部表示，鼓勵家長使用合法的自行車及座椅附載幼童，違反規定者，可處新台幣300元至600元。

依道路交通管理處罰條例第76條規定授權，道路交通安全規則第122條已明文，年滿18歲駕駛人才可使用合格腳踏自行車、電動輔助自行車搭配合格之兒童座椅附載1名幼童，前座椅可附載1歲以上4歲以下且重量15公斤以下兒童；後座椅可附載1歲以上6歲以下且重量在22公斤以下的兒童。

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▲▼親子自行車,自行車兒童座椅,兒童自行車,親子共乘。（圖／記者賴文萱攝）

▲可附載幼童的自行車不同於一般自行車，必須與兒童座椅通過TBIS007 7項嚴格整合測試。（圖／記者賴文萱攝）

交通部表示，可附載幼童的自行車不同於一般自行車，必須與兒童座椅通過TBIS007 7項嚴格整合測試，提供兒童更安全的保護，交通部已指定財團法人車輛安全審驗中心負責產品合格標章發放事宜，由業者張貼在自行車及兒童座椅明顯處，以利消費者清楚辨識；而兒童座椅應符合中華民國國家標準CNS 15978自行車兒童座椅安全要求規定。

▲▼親子自行車,自行車兒童座椅,兒童自行車,親子共乘。（圖／記者賴文萱攝）

▲目前已有電動輔助自行車2型、腳踏自行車2型等4型自行車，以及前座椅3型、後座椅3型等6型兒童座椅，共24款組合型式自行車依規定經檢測合格。（圖／記者賴文萱攝）

目前已有電動輔助自行車2型、腳踏自行車2型等4型自行車，以及前座椅3型、後座椅3型等6型兒童座椅，共24款組合型式自行車依規定經檢測合格，可合法附載幼童。其中，最便宜的組合為腳踏自行車建議售價為7280元，前置座椅建議售價為3550元，加起來要1萬830元，相關合格自行車及兒童座椅資訊均已公布於財團法人車輛安全審驗中心網站（www.vscc.org.tw）。

交通部表示，樂見更多自行車業者及兒童座椅提出檢測申請，並將持續宣導自行車附載幼童相關規定，同時鼓勵各位家長使用合法的自行車及座椅附載幼童，共同守護下一代的生命安全。

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