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機組員「檢疫7+7變嚴」2個月仍有個案亂跑　國內外違規情節曝

▲華航機組員。（圖／記者李毓康攝）

▲今年1/1起，國籍航空機組員加強版檢疫措施上路，居家檢疫時間拉長為7天，結束後還要再加7天自主健康管理。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年1月1日起，國籍航空機組員實施加強版7+7天檢疫措施，但隨著指揮中心宣布3/1起將「半開國門」恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業。不過，過去這段時間，民航局仍發現有「個位數」個案違規狀況，後續還待調查說明，將視情節量罰。

▲▼民航局長林國顯 。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲民航局長林國顯 。（圖／記者賴文萱翻攝）

部桃事件落幕後，秋冬專案大鬆綁，指揮中心昨日宣布，考量國際新冠肺炎疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，自啟程時間3月1日零時起，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業。入台者仍須持3日內陰性證明，並維持1人1戶居家檢疫。

不過，由於今年1月起機組員實施7+7加強版檢疫措施，令國籍航空公司人力調度有困難，民航局現也評估向指揮中心提出鬆綁。民航局長林國顯今（25）日受訪表示，如果3月開始開放旅客轉機，運量開始適度放寬，當然希望3月能儘快解除對航空公司的加強措施，民航局樂觀其成。

目前機組員加強版檢疫措施實施將近2個月，林國顯也透露執行狀況大致還不錯，少數部分還是有個人疏忽，但航空公司部分都很善盡責任。初步了解，違規個案件數僅「個位數」，且是輕微違規，有些在國外應該要留在房間，為了拿食物不小心打開門離開，導致監視系統就啟動，大部分違規都非刻意的重大違規，航空公司會視情況處置。

至於在國內違規部分，民航局針對違規個案都會給予陳述意見機會，如果陳述理由是正當、不是刻意的，就會視情節量罰。

據了解，國內違規部分，有人是誤以為檢疫7天去醫院檢查完後，居家檢疫就結束，回家後就開車去加油；國外違規部分，也有人離開飯店房間去買投幣式販賣機，之後房卡失效回不去房間內。上述2案例後續都已經處理，改回居家檢疫14天，回歸一般民眾規定。

元旦實施！國籍航空機組員新版檢疫規定 1張圖說明白

▲元旦實施！國籍航空機組員實施新版檢疫規定，1張圖說明白。（圖／ETtoday新聞雲）

林國顯說，原則上指揮中心希望檢視過去這幾個月機組員執行作業原則的情形，如果機組員、航空公司都能依照要求，指揮中心就會考慮適度放寬，至於放寬到多少，這個還要再跟指揮中心討論。

先前指揮中心發言人莊人祥也指出，不是說規定了以後，就永遠這樣，目前延長7天是用中低風險管理模式，會看他們一切外站管理上軌道後，如果未來都落實了，觀察一個月後，就可以調整為低風險模式，變成5天，現在就是希望可以把缺失補起來，之後一切上軌道，再做一個機組員可以長久進行的模式。

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