8千人連署廢除「交通檢舉魔人」條例提案通過　交部給回應了

▲高雄檢舉達人，在10個月內靠檢舉就領走了42萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

去年有網友在國發會公共政策網路參與平台發起連署，希望廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定（民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料檢舉），遏止檢舉魔人擾民。該提案最終獲得8637人附議通過，對此，交通部也做出回應。

根據道路交通管理處罰條例第7條之1規定，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料檢舉，不過，由此條例也衍伸出許多檢舉魔人。提議者郭先生認為，人民有免於恐懼的自由，不是每天開車、騎車要擔心受怕，不知道何時會遭到檢舉達人檢舉。

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▲網友發起連署，廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定提案通過。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

郭先生表示，況且人民並不是執法者，不能以當事人違規為由就無限上綱讓人民來充當執法者來檢舉開單，而且徒增警察業務。他認為，此條例造成人民財產會受到莫名減少，且警察義務量暴增，影響見警率。

該提案去年9月28日完成，11月3日累積達8637人附議通過。對此，交通部表示，該議題已多次召開相關會議討論，與會單位仍認有存在的意義，但部分民眾檢舉造成社會紛擾疑慮，考量道路交通管理處罰條例並非以處罰為目的，短時間大量跟車檢舉，已失去導正用路人正確行駛用意，有檢討精進該制度必要。

交通部去年12月30日協同唐鳳政務委員辦公室及內政部警政署召開「道路交通管理處罰條例第7條之1修正草案說明會議暨開放政府第85次協作會議」，以「如何在減輕員警行政負擔的前提下，有效運用行政資源及民眾協作精神，改善交通檢舉制度」為核心議題。

▲交通部表示，針對性、惡意性檢舉應考量比例原則予以適當限制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

經該部與內政部警政署研酌，針對嚴重影響交安或交通秩序、侵略性較大、不適合民眾舉發等原則初擬修正條文草案以為討論之基礎。

會中就現行民眾檢舉項目較警方寬鬆，應採同樣原則檢討；應重視工程（如紅線改黃線）、教育面向才是正本清源減少違規之源頭；針對性、惡意性檢舉應考量比例原則予以適當限制；臨時停車較適合通報110即時舉發或排除，不必納入民眾檢舉項目等課題均有交流與觀點對談。

交通部也表示，有關廢除道路交通管理處罰條例第7條之1之正反意見皆有，基於維路道路交通安全秩序，仍將維持民眾檢舉規定，後續將會同內政部警政署通盤檢討民眾檢舉制度，以減少不合理檢舉情事。

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