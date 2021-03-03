　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8千人連署廢除「交通檢舉魔人」條例提案通過　交部給回應了

▲高雄檢舉達人有單一檢舉民眾在10個月內靠檢舉就領走了42萬元。（圖／高雄環保局提供）

▲高雄檢舉達人，在10個月內靠檢舉就領走了42萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

去年有網友在國發會公共政策網路參與平台發起連署，希望廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定（民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料檢舉），遏止檢舉魔人擾民。該提案最終獲得8637人附議通過，對此，交通部也做出回應。

根據道路交通管理處罰條例第7條之1規定，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料檢舉，不過，由此條例也衍伸出許多檢舉魔人。提議者郭先生認為，人民有免於恐懼的自由，不是每天開車、騎車要擔心受怕，不知道何時會遭到檢舉達人檢舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

▲網友發起連署，廢除道路交通管理處罰條例第7條之1規定提案通過。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

郭先生表示，況且人民並不是執法者，不能以當事人違規為由就無限上綱讓人民來充當執法者來檢舉開單，而且徒增警察業務。他認為，此條例造成人民財產會受到莫名減少，且警察義務量暴增，影響見警率。

該提案去年9月28日完成，11月3日累積達8637人附議通過。對此，交通部表示，該議題已多次召開相關會議討論，與會單位仍認有存在的意義，但部分民眾檢舉造成社會紛擾疑慮，考量道路交通管理處罰條例並非以處罰為目的，短時間大量跟車檢舉，已失去導正用路人正確行駛用意，有檢討精進該制度必要。

交通部去年12月30日協同唐鳳政務委員辦公室及內政部警政署召開「道路交通管理處罰條例第7條之1修正草案說明會議暨開放政府第85次協作會議」，以「如何在減輕員警行政負擔的前提下，有效運用行政資源及民眾協作精神，改善交通檢舉制度」為核心議題。

▲高雄檢舉達人有單一檢舉民眾在10個月內靠檢舉就領走了42萬元。（圖／高雄環保局提供）

▲交通部表示，針對性、惡意性檢舉應考量比例原則予以適當限制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

經該部與內政部警政署研酌，針對嚴重影響交安或交通秩序、侵略性較大、不適合民眾舉發等原則初擬修正條文草案以為討論之基礎。

會中就現行民眾檢舉項目較警方寬鬆，應採同樣原則檢討；應重視工程（如紅線改黃線）、教育面向才是正本清源減少違規之源頭；針對性、惡意性檢舉應考量比例原則予以適當限制；臨時停車較適合通報110即時舉發或排除，不必納入民眾檢舉項目等課題均有交流與觀點對談。

交通部也表示，有關廢除道路交通管理處罰條例第7條之1之正反意見皆有，基於維路道路交通安全秩序，仍將維持民眾檢舉規定，後續將會同內政部警政署通盤檢討民眾檢舉制度，以減少不合理檢舉情事。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
福原愛「遭婆婆大姑欺負」偷哭暴瘦10kg　江宏傑冷眼旁觀
福原愛嫁台灣心碎　「大姑私下行徑」被挖出
江宏傑6天前一句話藏玄機！　《全明星》曝節目安排
快訊／福原愛爆出軌　江宏傑回應了
福原愛2天1夜約會　小王身分起底！被拍多次在她家過夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波鋒面+東北季風「全台有雨」　周末大變天北部高溫降7°C

人妻怨公公每月要1萬生活費！死後只留「1袋米」...真相曝光她淚崩

理財觀點大不同！　靠「3點」檢視你是保守派或積極派

義大利藝術家用畫說故事　譏諷當代生活的映射

「930是9個百、2個十和10個一」小二兒數學被圈錯　老師：別硬湊

天菜男友有車有房！她想半年不敢婚…「曝地獄床事」：真不敢想像

8千人連署廢除「交通檢舉魔人」條例提案通過　交部給回應了

台北外食妹「1000元能用幾天？」　網曝實際開銷：近1、2年好恐怖

「吃Buffet必拿？」8成全海鮮派　內行爆1甜點吸熱議：能吃10個

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」　網見鞋帶造型嗨了

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

下波鋒面+東北季風「全台有雨」　周末大變天北部高溫降7°C

人妻怨公公每月要1萬生活費！死後只留「1袋米」...真相曝光她淚崩

理財觀點大不同！　靠「3點」檢視你是保守派或積極派

義大利藝術家用畫說故事　譏諷當代生活的映射

「930是9個百、2個十和10個一」小二兒數學被圈錯　老師：別硬湊

天菜男友有車有房！她想半年不敢婚…「曝地獄床事」：真不敢想像

8千人連署廢除「交通檢舉魔人」條例提案通過　交部給回應了

台北外食妹「1000元能用幾天？」　網曝實際開銷：近1、2年好恐怖

「吃Buffet必拿？」8成全海鮮派　內行爆1甜點吸熱議：能吃10個

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」　網見鞋帶造型嗨了

田澤純一被富邦棒打退場　胡智為4局挨陳真二壘打失2分

食道燒出大破洞！女嬰誤吞「鈕扣電池」　苦撐1個多月不治死亡

小心財漏光光！你該注意的「10大臥室風水禁忌」全在這

日本牛製作！DoggyMan健康低脂肉條特價240元　滿足「吃貨」毛孩又不怕胖

蔡素貞接任基隆社區大學校長　林右昌期許成就社大2.0目標

宜蘭龜山島八景「眼鏡洞」坍塌　大批落石堆滿洞口

下波鋒面+東北季風「全台有雨」　周末大變天北部高溫降7°C

家屬怒沒開槍卻被打死　警：綁匪開1槍未擊發「拉滑套重新瞄準」

一天賺3000！工人薪水多年沒變…他曝「缺工」真相：被中間商拿走

愛犬在片場咬傷蔡少芬！　男星自責道歉：會更加嚴加管教

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

巧克力新制　大波露要改名了

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

國民黨洩鳳梨技術？網揭：是綠營里長

最美博士遭威脅「讓妳懷孕」　噁男預約看診

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

首批AZ新冠疫苗來了！10：25大韓航空班機運抵台灣

快訊／玉山下「3月雪」！　銀白世界積雪3公分

台北女友逼買捷運宅　拒與公婆同住

更多熱門

相關新聞

機組員「檢疫7+7變嚴」仍有個案亂跑

機組員「檢疫7+7變嚴」仍有個案亂跑

今年1月1日起，國籍航空機組員實施加強版7+7天檢疫措施，但隨著指揮中心宣布3/1起將「半開國門」恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業。不過，過去這段時間，民航局仍發現有「個位數」個案違規狀況，後續還待調查說明，將視情節量罰。

民航局研議鬆綁機組員加強版檢疫

民航局研議鬆綁機組員加強版檢疫

改善西濱道路安全的建議

改善西濱道路安全的建議

西濱20車追撞　警曝遇濃霧3動作保命

西濱20車追撞　警曝遇濃霧3動作保命

民眾實名檢舉應有管理機制

民眾實名檢舉應有管理機制

關鍵字：

檢舉魔人交通部

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面