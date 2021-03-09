收到過期「交通罰單」惹議　即起改從送達日計算30天內繳費

▲交通部修法，明定舉發通知單應載明受通知人收受通知單時，應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案規定。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

以往各舉發機關寄送舉發違反道路交通管理事件通知單時，有時候受到送達程序影響，會超過原舉發通知單所載應到案日期，導致受通知人無法在應到案期限前到案或自動繳納罰鍰，衍生逾期繳納問題。交通部修法，明訂得於送達生效日後30日內到案規定，也同步修正舉發單格式，新增加註說明，保障民眾權益。

交通部3月1日修正施行之違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第15條，明定舉發通知單應載明受通知人收受通知單時，應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案規定。

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▲新款「舉發違反道路交通管理事件通知單」新增加註說明。（圖／記者賴文萱攝）

交通部路政司司長陳文瑞表示，主要是因為以往各舉發機關寄送舉發違反道路交通管理事件通知單，如果以公示送達等方式辦理時，完成法定程序時，往往超過原舉發通知單所載應到案日期，時間差2-3個月都有可能，受通知人自無可能於應到案期限前到案或自動繳納罰鍰，而導致衍生逾期繳納問題。

因此，交通部會商內政部於3月3日核定新修正舉發違反道路交通管理事件通知單，並函送各舉發機關後續即依新修正通知單格式、內容印製使用，有助維護民眾權益。

▲交通部路政司司長陳文瑞。（圖／記者賴文萱攝）

不過，由於各機關目前還有舊款舉發通知單的庫存，目前也規畫可於原單注意事項第4點末，加註戳章繼續使用至用盡為止，新款舉發通知單預計4月就會陸續印製完成。

交通部提醒，受處罰人接獲舉發違反道路交通管理事件通知單後，依規定於30日內得不經裁決，逕依違反道路交通管理事件統一裁罰基準表規定，依所記載應到案日期向指定之處所接受裁處或以郵繳即時銷案、超商、電話語音轉帳、網路、行動支付等多元方式等繳納罰鍰結案；而不服舉發事實者，也應於30日內，向處罰機關陳述意見，以維護自身權益。

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