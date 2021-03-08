機組員機上、國外違反防疫規定　首納民航法開罰

▲機組員機上或國外違反防疫，首納民航法開罰。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

國籍航空機組員先前接連發生違反防疫規定狀況，但現行法規對在機上或在國外執勤的機組員違規案例無開罰依據。交通部上周預告修正「航空器飛航作業管理規則」，首度將此納入民航法開罰，辦理公告完成後，就將公告實施。

民航局為加強機組員防疫管理，特別修正「航空器飛航作業管理規則第一百九十九條、第二百八十四條」，新增在中央流行疫情指揮中心成立期間，航空公司與其所屬飛行機組人員等，於執行飛航任務期間及任務結束後，應遵守防疫管理措施規定，以落實監理。

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▲交通部上周預告修正「航空器飛航作業管理規則」，將機組員於機上或國外執勤時違反防疫規定納入民航法開罰。（圖／記者黃克翔攝）

這是首次將飛航人員違反防疫規定納入民航法開罰，若未來再發生機組員相關違規狀況，民航法可針對航空公司開罰新台幣60萬至300萬元，針對個別飛航作業人員則可開罰6萬至30萬元。

因應先前國籍航空有機組員違反防疫規定事件，今年1月1日起，指揮中心宣布機組員實施加強版7+7天檢疫措施，但隨著指揮中心宣布3/1起將「半開國門」恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業。但過去這段時間，民航局仍發現有「個位數」個案違規狀況，後續還待調查說明，將視情節量罰。

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