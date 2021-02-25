3／1起指揮中心「半開國門」　民航局評估鬆綁機組員加強版檢疫

▲今年1/1起，國籍航空機組員加強版檢疫措施上路，居家檢疫時間拉長為7天，結束後還要再加7天自主健康管理。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今年1月1日起，中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員居家檢疫時間拉長為7天，必須集中管理且檢疫期滿採檢後，還要再加7天自主健康管理，連大眾運輸都不能搭乘。但由於3/1起指揮中心「半開國門」恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，民航局也評估鬆綁機組員加強版作業，目前已先將過去執行狀況提報給指揮中心討論。

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▲民航局長林國顯 。（圖／記者賴文萱翻攝）

部桃事件落幕後，秋冬專案大鬆綁，指揮中心昨日宣布，考量國際新冠肺炎疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，自啟程時間3月1日零時起，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業。入台者仍須持3日內陰性證明，並維持1人1戶居家檢疫。

不過，由於今年1月起機組員實施7+7加強版檢疫措施，令國籍航空公司人力調度有困難，民航局現也評估向指揮中心提出鬆綁。民航局長林國顯今（25）日受訪表示，如果3月開始開放旅客轉機，運量開始適度放寬，當然希望3月能儘快解除對航空公司的加強措施，民航局樂觀其成。

▲元旦實施！國籍航空機組員實施新版檢疫規定，1張圖說明白。（圖／ETtoday新聞雲）

林國顯說原則上指揮中心希望檢視過去這幾個月機組員執行作業原則的情形，如果機組員、航空公司都能依照要求，指揮中心就會考慮適度放寬，至於放寬到多少，這個還要再跟指揮中心討論。

先前指揮中心發言人莊人祥也指出，不是說規定了以後，就永遠這樣，目前延長7天是用中低風險管理模式，會看他們一切外站管理上軌道後，如果未來都落實了，觀察一個月後，就可以調整為低風險模式，變成5天，現在就是希望可以把缺失補起來，之後一切上軌道，再做一個機組員可以長久進行的模式。

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