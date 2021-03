貨車追撞機車！後座妻頭破慘死　受傷夫「死命趴車窗」追凶30公里

Caminhão arrasta moto por 33 km com vítima pendurada na cabine Esposa do motociclista estava na garupa e não resistiu. Caminhoneiro informou à polícia que não dormia há dois dias O motorista de um caminhão arrastou uma moto por mais de 30 quilômetros depois de bater na traseira do veículo, ferindo gravemente a passageira. O piloto ficou pendurado na cabine do veículo, que só parou depois que um outro caminhoneiro conseguiu fazer com que o motorista reduzisse a velocidade. O acidente foi flagrado por testemunhas. No vídeo, a moto, presa no para-choque dianteiro, é arrastada pelo caminhão em alta velocidade. O piloto aparece pendurado na janela do veículo. Segundo informações, o acidente ocorreu na BR-101, em Penha, Santa Catarina. O piloto teria se pendurado na janela depois que o caminhoneiro não parou para prestar socorro. O motociclista Anderson Antônio Pereiro, 49 anos, teve ferimentos leves, mas ficou em estado de choque, sua esposa, a passageira Sandra Aparecida Pereira, de 47 anos, morreu no início da noite de domingo (7), após duas paradas respiratórias. O caminhoneiro carregava uma porção de cocaína no veículo. Ao ser parado por testemunhas, ele chegou a ser linchado até a chegada dos policiais, que o autuaram em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por impossibilitar a defesa das vítimas. Em depoimento, informou que estava há dois dias sem dormir.