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有春雨訊號但下錯地方　鄭明典揭「2縣市」會先感受到壓力

▲▼ 德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

▲德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

記者賴文萱／台北報導

中南部水情拉警報！氣象局長鄭明典今分析指出，台南、高雄春雨不明顯，本來就不期望太多雨，不過，新竹、台中氣候上是有春雨訊號，但今年偏下在河川下游平地，最先會感受到壓力。

台中德基水庫出現罕見旱象，8日統計的蓄水量來到10.3%，幾乎見底，水位早在2月就已經低於集水門的高度，創下歷史新低紀錄。有不少民眾在中橫公路上遠眺水壩奇景，平日潛藏在水底下的峽谷枯林顯露，宛如水墨畫的「殘山剩水」讓人驚嘆，電廠人員都不敢相信。

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▲▼台灣雨量季節分布。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲台灣雨量季節分布。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今分析今年春雨，台南高雄春雨不明顯，本來就不期望太多雨。但是新竹和台中，氣候上是有春雨的訊號，春雨雖不大，但在乾季中可以舒緩用水壓力。話鋒一轉，鄭明典進一步指出，今年春雨偏在河川下游平地，所以先感受到壓力的應該就是新竹和台中。

因應旱情，水利署3日起實施竹苗中地區全日減壓供水措施，大甲溪電廠指出，德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，目前每天提供石岡壩每秒11立方米的出水量，若後續水位下降至1325公尺將停止供水。上周雖有鋒面帶來降雨，但因太久沒下雨，導致和平山區河溝、山壁乾燥，雨水都被土壤吸收，水情仍吃緊，導致德基水庫挹注水量有限。

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