南部人想念下雨聲！　鄭明典貼1圖解釋原因

▲鄭明典說，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨！（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險總經理彭啟明今天（8日）表示，下一波較有規模的降雨還要再等等。中央氣象局長鄭明典則貼出一張圖，解釋「南部不容易有明顯降雨」原因。

鄭明典今在臉書說，長長的副熱帶高壓帶很容易認，副高持續偏強，在台灣南方有個區域高壓中心，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨！有網友直呼，「南部人真想念下雨聲」。

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彭啟明則在臉書提到，6日鋒面通過北台灣，這是今年春季第一波較有規模的鋒面接近，也有伴隨很局部的閃電落雷，在彰化以北的西北部到東北角都有明顯雨勢，北部的水庫都略有些進帳，不過雨勢還是以配合上地形的東北角較多，有超過100多毫米，其他平地約40-60毫米，南部沒有進帳，還是要多節約用水，下一波較有規模的降雨還要再等等。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周三東北季風影響，偏北部、東半部有局部降雨，但因有中層雲系通過，中南部山區也有零星降雨，至於中南部平地則可見陽光；周二西半部易有霧或低雲影響能見度，請注意。

黃恩鴻說，周四東北季風減弱，轉吹偏東風，北部、東北部高溫回升2至4度，是天氣相對比較好的一天，僅東半部有局部降雨。

黃恩鴻表示，周五東北季風又增強，周六、周日東北季風影響；周五先起風，北部、東北部高溫下降2到3度，主要開始降雨時間是下半天、偏晚上，北部、東半部有局部雨，其他地區多雲到晴。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

