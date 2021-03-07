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一周2變天「北部只有一天好天氣」　又濕又涼降雨熱區曝

▲▼新店,新店北新路一段,下雨,雨天（圖／資料照）

▲未來有2波東北季風影響變天，迎風面北部、東北部將有局部短暫雨。（圖／資料照）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來有2波東北季風影響變天，迎風面北部、東北部將有局部短暫雨，白天高溫也剩18-20度，其中，僅周四東北季風減弱時有小空檔，氣溫回升、降雨緩和。

氣象預報員官欣平表示，明天到周三都是東北季風影響天氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其中，主要降雨範圍落在基隆北海岸、大台北山區，桃園以北到宜蘭則屬雲多偶飄雨，中南部山區則有零星短暫雨，中南部平地仍可維持多雲到晴。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

氣溫方面，低溫部份在中部以北及東北部地區約15-17度，其他地區18至20度，高溫部份在北台灣約18-20度，花東23-25度，其他地區26-29度。

周四東北季風減弱，迎風面降雨緩和，僅偏向東半部有局部短暫雨，各地大多為多雲到晴。北台灣高溫可回升到23-24度，是本周中唯一的天氣空檔。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲周五後到下周日下一波東北季風再度增強。（圖／中央氣象局）

周五後到下周日下一波東北季風再度增強，周五是天氣轉變過程，北台灣白天高溫還是有23度左右，但隨著東北季風影響，屆時逐漸轉為有局部短暫雨，中南部還是以多雲到晴為主。

氣象局指出，昨天北台灣降雨顯著有如颱風天，主要是因為有鋒面通過，鋒面伴隨強對流生成，造成劇烈降雨，接下來的2波目前僅預報為東北季風影響，降雨情況應不會那麼強烈。

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