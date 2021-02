台積電與美德醫療集團捐口罩、防護衣援外　外交部：感謝慷慨善行

▲外交部協助台積電慈善基金會及美德醫療集團,捐贈防疫物資予史瓦帝尼、聖露西亞及索馬利蘭。(圖/外交部提供,下同)

記者蘇晏男/台北報導

全球新冠肺炎疫情仍險峻,台積電慈善基金會與美德集團透過外交部協助,捐贈15萬片口罩、6千只帽套、6千隻鞋套、7千件連身防護衣、1萬1千件隔離衣、1千5百件搭機用飛行衣等防疫物資,給予友邦史瓦帝尼、聖露西亞,以及去年與台灣互設駐處的索馬利蘭抗疫,並於20日起分批啟運,預計分送受贈國政府機關、醫療院所及弱勢民眾。

外交部表示,感謝民間組織及企業慷慨善行,支持政府「台灣不但能幫忙,而且正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的理念,以實際行動協助友邦及友好國家防疫。



外交部指出,新冠肺炎自去年全球蔓延後,台積電慈善基金會即運用自身資源,結合業界力量,陸續捐贈國內外醫療單位防疫裝備,並捐款予第一線防疫人員。此次與同樣也已捐贈多國大批醫療物資的美德醫療集團合作,發揮絕佳的執行力,在極短時間內籌措提供我國友邦及友好國家所需的防疫物資,持續為國際抗疫貢獻一己之力。

此外,外交部也感謝台積電慈善基金會及美德醫療集團捐贈我國駐外人員數百件搭機用飛行衣,供外交部內外輪調的同仁及家眷使用,展現了對我國外交及駐外人員最實際的支持,其中滿滿的愛心,我國第一線的外交人員都感受到了。

外交部也說,台積電慈善基金會與美德醫療集團合作捐贈防疫物資,彰顯了台灣民間從事國際人道援助工作的軟實力,外交部將持續結合民間力量,協助國際社會強化防疫機制,並促成國際防疫醫療及相關產業的合作。

▼美德醫療攜手台積電慈善基金會,捐贈美非友邦及友我國家防疫物資 。(圖/美德醫療提供)