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年產1億劑！　武漢製「新冠滅活疫苗」今上市

▲▼ 武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗附條件今(28日)上市 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗附條件今(28日)上市 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

繼去年大陸國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗獲批附條件上市後。大陸國家藥品監督管理局今（28日）又批准武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗附條件上市，這也是中國生物第二個獲批附條件上市的新冠疫苗。

據《澎湃新聞》指出，「陸第三個獲批附條件上市的新冠疫苗，今首批疫苗已經下線發出。」武漢生物製品研究所已建成新冠滅活疫苗生物安全車間，經國家有關部門檢查和認證後，已投入規模化生產，「年產量可達1億劑次。」

報導稱，自2020年7月16日起，中國生物武漢所在阿聯酋等多個國家開展了「新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗」，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」，上述數據是經統計分析的Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果，該結果達到世界衛生組織相關技術標準及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

至於實驗結果數據如何？根據報導指出，武漢生物製品研究所Ⅲ期臨床試驗交叉中和實驗發現，疫苗對新冠病毒株有較好的交叉中和能力，疫苗產生的抗新冠病毒抗體針對10株國內外流行的、或有代表性的新冠野毒株具有廣泛的交叉中和反應。

▲▼大陸首個「單針接種疫苗」申請上市。（圖／記者翻攝 央視、大陸國家藥品監督管理局）

▲大陸首個「單針接種疫苗」申請上市。（圖／記者翻攝 央視、大陸國家藥品監督管理局）

另外，大陸首個腺病毒載體新冠疫苗也於25日獲批附條件上市，這也是全球第一個進入臨床的新冠疫苗。據了解，該疫苗，最大的特點能快速生產，預計年產能可達5億支，目前為止平均有6個月有效抗體。

據了解，該款疫苗由中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊和康希諾生物合作研發。該疫苗是目前大陸批准上市的新冠疫苗中，唯一可採用單針接種程序的疫苗；單針接種14天後即可獲得良好保護效果，可在2-8℃的條件下運輸保存。

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