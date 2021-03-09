妻過河摔倒！他承諾「給妳造個橋吧」　5年搬2萬石塊終完工

▲趙振書、晏愛維站在「夫妻橋」前合照。（圖／翻攝《河北青年報》）

記者陳俊宏／綜合報導

宛如現代「愚公移山」！大陸河北省石家莊市贊皇縣黃北坪鄉了絲坡村居民趙振書，因某天看到妻子過河摔跤，決定替她建一座橋，花費5年時間終於完成，現在這座橋也被鄰里傳為佳話稱為「夫妻橋」。妻子晏愛維說，「感動是肯定的，我也沒想到，他還真造成了，當晚就給他包了餃子吃。」

《河北青年報》報導，晏愛維笑說，自己比丈夫大2歲，1984年，兩人經過相親認識，兩封書信往來後就結成了夫婦，「那時候他在部隊當兵，我們結婚第一年，他都沒回過家，家裡都沒生過火。」

晏愛維稱，丈夫的兄弟姐妹多，家裡條件較差，結婚的時候，「連飯勺都是我從家帶過來的。」結婚後很快，兩人生了一兒一女。

▲▼趙振書花5年造橋。（圖／翻攝《河北青年報》）

晏愛維回憶，2001年某天，她和丈夫一前一後拎著玉米從農地回來，那時候河溝水不多，大概5、6公分深，「為了抄近道，我往河溝裡扔了幾塊石頭，準備踩著石頭過河，哪知道一個打滑，摔了一跤，一屁股坐到了河溝裡，褲子、鞋子都濕了。」

「他（趙振書）就在我身後，趕緊把我扶了起來」，晏愛維說，丈夫還特別正式地說了句「我給妳造個橋吧」，「我聽完倒是挺感動，不過覺得就是說個玩笑話。直到2003年3月的一天，我見到他開始，推著車往河溝那邊運石頭，才發現，人家是來真的了。」

趙振書首先要解決「選址」問題，他每日沿著河岸走來走去，終於發現了兩塊天然的地基，兩個巨大的石塊，剛好埋在河溝兩側。

▲▼「夫妻橋」和「石橋胡同」。（圖／翻攝《河北青年報》）



之後，趙振書先將兩個大石塊鑿成平台，壘成了幾公尺高的「牆墩」，「牆墩」中間空出，兩側各用出一堵磚牆，依托磚牆，中間搭建了木架，用木架拼出一個拱形後，再在木板上豎著砌石塊，等這些石頭砌自然合攏，並緊緊擠到一起後，再將木板抽走、磚牆拆除。他笑稱，用的都是土辦法，訣竅就是擠。

夫妻兩人5年來共拉了2萬多塊石頭，終於在2008年冬天完成整座長24公尺、寬4公尺、高6公尺的石橋。晏愛維回憶稱，石橋建成時，丈夫站在橋上，像個孩子一樣對著自己不停喊，「我成功囉，我成功囉。」她說，「感動是肯定的，我也沒想到他還真造成了，當晚就給他包了餃子吃。」當地村民把這座橋稱作「夫妻橋」，還把他們居住的胡同定名為「石橋胡同」。