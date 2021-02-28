河北男服刑遭毒打成「睜眼昏迷」植物人！　看守所出面回應

▲耿男服刑慘遭毒打。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

中國河北一名耿姓男子在去年2月時因涉嫌搶劫罪而入看守所服刑，不過日前他的妻子李女卻向當地驚方表示，丈夫在所內遭其他獄友毆打、看守所民警暴力對待，現已成植物人。對此，看守所則出面回應，因為耿男經常不服管教、違反所內規定，甚至試圖自殘、自殺，雙方才會發生衝突，但並沒有所謂的暴力事件。

綜合陸媒報導，李女向當地媒體淚訴，丈夫在2月被拘捕後，她便在4月底就接到看守所民警的電話，民警向她表示，耿某受了重傷，要她馬上趕到醫院，但豈料趕到醫院時，丈夫早已被送進手術室，等手術結束後，只看到丈夫的頭部纏滿繃帶、鼻子和嘴巴都插著管子。

▲耿男的醫療診斷書。（圖／翻攝自微博）



經過醫生診斷後，耿男的顱腦閉合傷、顱腦閉合傷、腦疝、硬膜下血腫、頭皮挫傷、頭皮挫裂傷、全身多處軟組織損傷、手術後顱骨缺失，醫生指出，耿男的昏迷並不是真正的昏迷，而是睜眼昏迷，耿男沒有意識、不能吃喝拉撒，對外界毫無反應，已經近乎植物人狀態。

李女當場也詢問看守所丈夫的受傷原因，但卻一直等到同年8月底才從看守所其他的值班人員口中得知，原來丈夫是因為被看守所人員毆打才會送進醫院，但當李女要求調閱看守所監視器時，又遭到看守所以保密由拒絕。如今事發已過約一年，李女心中仍有許多謎團未解，包括丈夫為何被打？被打的是誰？為什麼丈夫被打了兩天後才被送進醫院？

河北廊坊市檢察院也在去年7月介入調查，經過調查發現，耿男在羈押期間有自殺、自殘、不服從管教等行為，因此同室獄友對其有多次毆打的行為，而看守所的民警也對耿男使用械具超過必要限度。

▲當地檢察院對該案做出的結論。（圖／翻攝自微博）



不過調查卻僅終止在這也讓李女十分不滿，因此她向媒體表示，雖然目前耿男的醫療費用都是由看守所承擔，但他們沒有和看守所簽訂任何合約，加上丈夫在去年12月刑滿，因此非常擔心事情一直沒解決、沒簽字會沒有人管他們，「他已經住院10個多月了，但一直都沒有好轉，仍處於小便失禁、大便未排的昏迷狀態，過年期間大家都在團圓，只有我陪在醫院，心裡十分崩潰，不知道啥時是個頭。」

報導指出，看守所曾向李女協商賠償一次性解決，希望能一次給他們135萬，李女無奈表示，「現在每天的治療費用大概是1000元，一年下來就要36.5萬，對病人的未來根本是杯水車薪。」