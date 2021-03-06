「只有我能救」！陸7歲女童日跑10公里增重　捐骨髓救重症姊

▲7歲的琪琪每天跑10公里鍛鍊，只為了救姊姊。（圖／翻攝自新浪網）

記者郭家榮／綜合報導

一名大陸7歲女童琪琪為了捐贈骨髓給罹患重病的10歲姊姊，每天在濟南泉城廣場跑10公里，只為達到醫生要求的體重目標，期盼挽救姊姊逐漸凋零的性命。

根據《齊魯晚報》報導，琪琪的姊姊小涵在去年6月被診斷罹患嚴重再生障礙性貧血（又稱再生不良性貧血），最理想的治療方法就是進行骨髓移植，經過比對，7歲的琪琪是最適合的人。不過由於琪琪體重過輕，醫生要求必須增重至「50斤」（換算約25公斤）才適合捐贈骨髓，因此琪琪開始進行鍛鍊，只求早日達標。

報導指出，琪琪本身並不喜歡體育運動，她表示，不知道姊姊生什麼重病，但知道只有自己能救她，所以得跑步長胖點，身體愈好，治好姊姊的機會就愈大。為了達到醫生設定的體重目標，琪琪每天咬牙在廣場跑10公里鍛鍊自己，每次跑完都累癱昏睡，讓媽媽背著她回家。

琪琪的媽媽于燕說，看到女兒這麼累，她其實也很猶豫，但琪琪是救小涵最後的希望，她也只能盡可能給女兒安慰、陪她一起鍛鍊，以彌補內心的歉疚。

▲琪琪跑步後累癱，趴在媽媽背上睡著。（圖／翻攝自新浪網）

報導裡說明，琪琪家境並不富裕，媽媽為了照顧小孩，平日都靠丈夫打零工的工資維生，而為了治療小涵，每輸一次血小板就要花上1740人民幣（約新台幣7500元），四顧跟親友借錢，已經負債20萬人民幣左右（約新台幣86萬），還不包括骨髓移植手術和術後服藥一年的費用。

罹患重症的姊姊小涵預計在3月16日將再進行檢查，而琪琪的「鍛鍊之路」還得再堅持幾天。于燕表示，希望她們一起牽手回家的那天能夠早點來臨。

再生障礙性貧血是指骨髓未能生產足夠或新的細胞來補充血液細胞的症狀，其中一個病因與自體免疫有關，目前治療方式除了透過藥物控制，骨髓移植最能達到痊癒效果。不過骨髓移植的風險仍高，即使成功，新造的白血球也有可能攻擊體內其他的細胞。