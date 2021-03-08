環團不想辜負藻礁連署人心意　喊話政府：18日送件後隨時歡迎溝通

▲潘忠政出面談和政府溝通狀況。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署各界關注，原本農委會主委陳吉仲今（8日）上午要找環保團體見面好好談，但環團前天深夜聲明不見面，昨天下午則表示「再找時間」，引起不少人質疑是怎麼一回事？公投領銜人潘忠政下午臨時開記者會強調，是現階段不想辜負連署人的心意，若要談就等18日早上到中選會送完件後，隨時敞開大門。

潘忠政說明，府方長期以來都有管道溝通，最常的就是和陳吉仲，因為過去環團跟總統見面時，陳吉仲都扮演著很重要溝通平台角色，雖然後來業務從農委會轉為海保署，但去年六月四日跟總統見面，陳吉仲也在現場，他認為都了解外，互動一直都友善緊密，雖不是業務範圍，還是願意擔任此溝通平台負責人。

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潘忠政指出，這次宣布不方便是因為收到台灣公民參與協會理事長何宗勳的訊息時有誤判，忘了要面對內部工作人員還在揮汗作整理連署作業，這是超過60萬的人期待，認為這時候不恰當，雖然取消這次見面，但也規劃好18日上午10點連署書送到中選會後，隨時打開大門歡迎溝通。

另外，外界有聲音陳吉仲又不是主管機關，是否要跟經濟部談？潘忠政說，部長王美花有提出善意，隨時接受溝通，18日送件後溝通大門隨時開啟。至於現在政府說要溝通，送件前時機點會覺得是被摸頭？潘忠政認為「不覺得」，外界可能有這樣想，重申不見面是內部反映，現階段要對連署人做交代，不宜在此時跟府方溝通，免得又有什麼條件，而辜負連署人心意，要溝通就等18日後敞開大門，隨時歡迎。